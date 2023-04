Bsport lève 4 millions d’euros pour son logiciel de gestion dédié aux acteurs du fitness

La start-up française Bsport déclare, ce 21 avril 2023, avoir bouclé un tour de table en série A de 4 millions d’euros. Objectif : le déploiement commercial de sa plateforme de marketing et de gestion dédiée aux salles et boutiques de fitness. L’argent a été investi par Seventure Partners via son fonds Sport & Performance Capital, avec l’appui de Seed4Soft et de plusieurs business angels.

L’entreprise a été fondée en 2019. Elle est l’une des nombreuses start-up développant des logiciels SaaS de gestion destinés aux entreprises, mais a choisi de se positionner sur le segment du sport et plus précisément du Wellness (comprenez sports bien-être).

Elle s’adresse ainsi aux acteurs proposant pilate, yoga, pole dance, zumba ou encore aquagym, particulièrement en vogue ces dernières années et assure être la seule française sur le créneau, ses concurrents seraient essentiellement américains et anglais.

Réservation de cours, streaming, boutique en ligne

La plateforme développée par Bsport leur permet de gérer l’emailing et la réservation de cours individuels ou collectifs physiques mais aussi à distance. Le logiciel comprend la possibilité de proposer des séances de coaching en ligne grâce à l’intégration de vidéos à la demande ou de streaming en direct avec, en option, l’envoi automatique de rappels pour les participants 15 minutes avant le début.

Bsport propose par ailleurs la création d’une application en marque blanche pour la vente de produits physiques dédiés au fitness, ainsi qu’un outil marketing dopé à l’intelligence artificielle qui analyse les données et envoie des messages commerciaux personnalisés aux clients sur différents canaux.

Recruter des commerciaux pour gagner de nouveaux marchés

Les clients ont le choix entre trois offres mais la société n’a pas souhaité communiqué sur les tarifs pratiqués. Elle serait en tout cas rentable et aurait enregistré 3 millions d’euros de revenu annuel récurent l’année passée.

Pour l’heure, la start-up compte plus de 1000 clients tels que M-Yoga et Idolem, dans près de 30 pays avec trois marchés dominants : la France, le Royaume-Unis et le Benelux. L’idée est d’utiliser les nouveaux fonds levés pour en conquérir de nouveaux, en Europe prioritairement, mais aussi en Amérique et en Asie.

Pour ce faire, Bsport, qui compte 70 salariés répartis au sein de ses bureaux à Paris et Barcelone, entend doubler ses effectifs d’ici la fin de l’année en recrutant des ingénieurs et des commerciaux.