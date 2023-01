BT investit dans le système de détection et gestion de drones d'Altitude Angel

BT, l'opérateur historique de télécom britannique, mise sur les drones. L'entreprise soutien la start-up Altitude Angel à hauteur de 5 millions de livre sterling. L'occasion de nouer un accord en vue de la mise en place d'une autoroute des drones au Royaume-Uni, comme le détail les partenaires le 4 janvier 2023.

Une autoroute de plus de 200 km

Le projet Skyway, piloté par un consortium mené par BT et Altitude Angel, vise à établir une autoroute des drones afin de favoriser les livraisons et autres services. Ce couloir aérien de 265 kilomètres doit relier Reading, Oxford, Milton Keynes, Cambridge, Coventry et Rugby. Ce projet Skyway est également soutenu par le programme gouvernemental Future Flight.

Pour voir le jour, ce programme repose sur les technologies développées par Altitude Angel. La start-up fondée en 2014 conçoit une plateforme logicielle d'Unified Traffic Management (UTM) pour la gestion et la coordination des drones. L'idée est que différents appareils puissent voler en même temps en toute sécurité, le tout sans pilote et sur de grandes distances. En parallèle elle développe la technologie de détection et d'identification des drones baptisée Arrow qui permet également à ces petits appareils de cohabiter avec des aéronefs pilotés.

Multiplication des tests

C'est cette dernière solution qui intéresse tout particulièrement dans le cadre du projet Skyway. L'accord avec BT doit aider la start-up dans le déploiement à grande échelle de sa technologie. L'opérateur télécom doit fournir la connectivité, l'infrastructure réseau et son expérience dans les déploiements à l'échelle afin de mettre en place et maintenir le réseau de tours Arrow. Concrètement l'idée est qu'Altitude Angel puisse installer ses antennes, comprenant des caméras et des capteurs, sur les mâts de télécommunication de BT.

A terme cette autoroute des drones doit favoriser la commercialisation de ces appareils volants et la multiplication des usages et services découlant de leur usage. Par exemple, il est possible d'imaginer améliorer des services essentiels que ce soit pour les services d'urgence (recherche et sauvetage en temps réel), le transport de matériel médical, etc. Mais également le développement de service de livraison rapide pour les particuliers.

Le Royaume-Uni multiplie les tests autour des drones que ce soit pour desservir rapidement l'île de Wight, tester des drones volant hors du champ de vision de l'opérateur, ou encore la livraison de colis aux îles Scilly. Le pays ne semble pas vouloir être à la traîne sur cette technologie.