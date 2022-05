Buildrz lève 3,8 millions d'euros pour sa solution de modélisation des logements neufs

Buildrz, la Prop Tech spécialisée dans la modélisation des opérations immobilières pour visualiser dès ses prémices son impact environnemental et urbain, lève 3,8 millions d'euros. Une première levée de fonds, annoncée le lundi 23 mai 2022, pour la start-up fondée en 2016. Elle a réalisé ce tour de table auprès de NCI Waterstart et Swen Capital Partners, NOVX et CEN Innovation.



Une modélisation en 15 minutes

L'application SaaS recense toutes les normes urbaines et réglementations environnementales de plus de 600 communes françaises sur une carte interactive. Elle centralise des millions de données et met en avant sa volonté d'intégrer le facteur environnemental dans la construction de nouveaux logements dès les premières esquisses. Buildrz assure faciliter la recherche de terrains constructibles et cherche à lever les freins à la construction de logements neufs.



Surtout, la start-up propose une solution de "modélisation ultra-rapide de logements à faible impact carbone", résume Manuel Verrier, cofondateur et CEO de Buildrz. En 15 minutes seulement, Buildrz peut modéliser un immeuble en 3D. Jusqu'à 10 scénarios de construction différents peuvent être inclus, un budget prévisionnel est réalisé, l'impact environnemental évalué ainsi que l'ensoleillement selon les saisons. Des parkings sur plusieurs niveaux peuvent également être simulés. La start-up explique utiliser des solutions en open data et des technologies d'intelligence artificielle, sans détailler outre-mesure.



Buildrz lance véritablement son volet commercial en 2020. Forte d'une trentaine de salariés, Buildrz réalise plus de 750 études de sites chaque mois. La jeune pousse entend se développer en Europe en 2023, en commençant par le Royaume-Uni. Côté R&D, Buildrz explique vouloir continuer à ajouter des normes environnementales et proposer un score "impact carbone" dès la préconception d'une opération. Un deuxième volet concerne la mise au point d'une plateforme qui puisse regrouper tous les acteurs de l'immobilier sur une interface unique afin de faciliter les échanges.