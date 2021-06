Buldi réunit 1,4 million d'euros pour accélérer son déploiement à l’échelle nationale

Lancée fin 2018, Buldi se donne pour objectif de digitaliser et simplifier les relations commerciales entre particuliers et professionnels sur le marché de la construction individuelle. Concrètement, la start-up de Vannes a développé un configurateur permettant au particulier de concevoir son projet de construction neuve ou d’extension.



Des algorithmes de matching sélectionnent les professionnels adaptés à ce projet, qui peuvent ainsi adresser au particulier une proposition qualifiée et personnalisée, toujours via la plateforme Buldi. "Aujourd’hui, le taux de transformation des projets Buldi, est plus de 3 fois supérieur à celui des sources d’acquisition classiques", explique Nicolas Mahé qui dirige la start-up avec Matthieu Merceron et Elise Albert.



Le modèle économique

Mensuellement, ce sont environ 600 projets qui transitent par sa plateforme. Si le service est gratuit pour le particulier, Buldi fonde son modèle économique sur un abonnement pour les professionnels qu’elle sélectionne. Ils sont aujourd’hui une centaine : des constructeurs, des maîtres d’œuvres, des architectes et des spécialistes de l’extension ou de la véranda.



Buldi a démarré le déploiement commercial de sa plateforme fin 2018 d’abord sur le Morbihan. Elle couvre aujourd’hui neuf départements en Bretagne, Pays de la Loire et Occitanie. "Nous avons ouvert en Haute-Garonne fin 2020, sur le Maine-et-Loire début 2021, et dernièrement, en mai dans le Tarn. La prochaine étape sera Bordeaux", indique Elise Albert.



Déploiement national à venir

Car la start-up n’entend pas se cantonner à l’Ouest de la France. Pour accélérer à l’échelle nationale, elle vient de boucler un financement de 1,4 million d'euros. Y contribuent le Club des Prophètes, Breizh Up, le fonds d’investissement de la région Bretagne mais également Bpifrance et un pool bancaire.



"L’enjeu de cette levée est de nous permettre de financer l’accélération de notre déploiement national dans les 18 mois à venir", précise Nicolas Mahé. Installée au Village by CA du Morbihan, Buldi emploie aujourd’hui 8 salariés. Quinze recrutements sont prévus d’ici fin 2021 pour accompagner ce développement.