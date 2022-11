Bump lève 4 millions d'euros pour faciliter la gestion des API

Bump lève 4 millions d'euros pour faciliter la gestion et l'utilisation des interfaces de programmation d'applications (API) au sein des entreprises. La start-up de la French Tech réalise cette levée de fonds, annoncée le 3 novembre 2022, auprès de Galion.exe, Digital Venture (Bpifrance), et de business angels.

Faciliter la collaboration autour des API

Le nombre toujours plus importants d'API a incité la jeune pousse à mettre en place sa plateforme : de 200 millions aujourd’hui, leur nombre pourrait passer à plus d’un milliard d’ici 2030, rapporte Bumb. Et ces interfaces ne sont pas forcément bien managées. Bump développe donc une solution, disponible depuis 2020, qui vise à proposer la même expérience utilisateur pour différentes technologies d'API, peu importe les choix d'architecture technique. L'objectif est de faciliter la collaboration entre les développeurs dans des écosystèmes d'API ainsi que la collaboration avec les équipes produits : chaque fois qu'une modification est faite elle est soulignée dans Bump.



Dans un premier temps, la start-up explique s'être focalisée sur l’automatisation de la génération de portails d'API. A terme le but est que la plateforme puisse supporter et gérer toutes les technologies d'API. Bump explique "générer et agréger l'intégralité des documentations d'API au même endroit, identifier automatiquement les changements, et alertes les collaborateurs en cas de changement non rétro-compatible." La start-up ajoute vouloir proposer tout un panel de fonctionnalités pour faciliter la collaboration (notification, gestion fine des accès, workflows automatisés, etc.).



Bump revendique plus de 200 clients dont Meilisearch, Memo Bank, Canopy Servicing et Forto. Pour continuer ses développements elle entend recruter une vingtaine de personnes dans les mois à venir.