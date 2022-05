Byrd, ekWateur, Yespark… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Byrd a levé 53 M€

Secteur : Distribution, Logistique, Retail

Solution de logistique e-commerce.

Investisseurs : Cambridge Capital, Speedinvest, Mouro Capital, Elevator Ventures

ekWateur a levé 30 M€

Secteur : Environnement

Fournisseur d’énergie renouvelable.

Investisseur : Quantum Pacific



Yespark a levé 28 M€

Secteur : Transport

Solution de location de parkings.

Investisseurs : White Star Capital, Serena Capital, Stake Capital, Shima Capital, Ideo Colab Ventures

Whoz a levé 25 M€

Secteur : RH, Education

Plateforme SaaS de gestion des processus de recrutement et des talents.

Investisseur : PSG Equity

Arianee a levé 20 M€

Secteur : Sécurité & Cybersécurité

Solution blockchain open source mettant à disposition des marques des NFT.

Investisseurs : Tiger Global, Bpifrance, ISAI, Noia Capital, Cygni Labs, Motier Ventures, business angels

Sencrop a levé 17,5 M€

Secteur : Restauration, Agro-alimentaire

Solution météorologique à destination du secteur agricole.

Investisseurs : Jerusalem Venture Partners, Bpifrance, Demeter, NCI, Telos Impact, Groupe IRD, EIT Food



Therapixel a levé 15 M€

Secteur : Beauté, Santé

Éditeur d’un logiciel pour l’imagerie médicale basé sur l’IA.

Investisseurs : Crédit Mutuel Innovation, Caphorn Invest, Verve Ventures, Relyens, Omnes Capital, Elaia Partners, M Capital Partners, Région Sud Investissement



Mon Chasseur Immo a levé 10 M€

Secteur : Immobilier, Construction

Solution dédiée aux acheteurs de biens immobiliers.

Investisseurs : Ixo Private Equity, Galia Gestion, IRDI Capital Investissement, Sofilaro, business angels



Cometh a levé 10 M€

Secteur : Jeux vidéo

Éditeur de jeux vidéo basés sur la blockchain.

Investisseurs : Ring Capital, Sofiouest, Founders Future, Banque des Territoires, NEoT Green Mobility



ThePackengers a levé 8 M€

Secteur : Transport

Plateforme d’enlèvement, d’emballage et d’expédition d’objets fragiles.

Investisseurs : Reflexion Capital, Weber Investissements



Pyratzlabs a levé 3 M€

Secteur : Industrie du culturel, image et média

Studio physique dédié au web3.

Investisseurs : The Sandbox, Animoca Brands, business angels



Miratlas a levé 2 M€

Secteur : Télécommunication

Réseau de stations de mesure de la couverture nuageuse et des turbulences.

Investisseurs : Karista, Région Sud Investissement, Starburst Venture



Telaqua a levé 2 M€

Secteur : Environnement

Solution de gestion des systèmes d’irrigation pour l’agriculture.

Investisseurs : Demeter, Banque des Territoires, CMA CGM Ventures



Sense In a levé 1,6 M€

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Capteurs et outils d’acquisition et de traitement des données à destination des industriels.

Investisseurs : Go Capital, Innovation Fund, SFLD, Crédit Agricole Morbihan Expansion

Bitstack a levé 750,000 €

Secteur : Finance, Assurance

Application d’épargne en cryptomonnaies pour les jeunes.

Investisseurs : Founders Future, Plug and Play Tech Center, Sharpstone Capital, business angels







Ce relevé concerne le capital risque et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.