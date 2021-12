C12 Quantum Electronics, Airbus, projet HPCQS… L'actu du quantique en France cette semaine

Start-up

Victoire de C12 Quantum Electronics dans la catégorie Computer & Communication Hardware du Global Challenge 2021 organisé par Hello Tomorrow à Paris le vendredi 3 décembre 2021.



Airbus Ventures mène la levée de fonds de 25 millions de dollars réalisée par Q-CTRL. La start-up fournit des services d'ingénierie pour le "contrôle quantique", c'est-à-dire les méthodes et technologies visant à pallier les effets de la décohérence. Elle développe également des capteurs quantiques pour l'aérospatial et la défense.



Industrie

Démarrage du Projet HPCQS, première pierre dans l’élaboration d’une plateforme pan-européenne de calcul hybride HPC-Quantique.



Le CERN a récemment acquis un émulateur "Atos Quantum Learning Machine" (QLM) selon une communication d’Atos du 3 décembre 2021 qui réunissait son conseil scientifique autour du prochain CEO de la société, Rodolphe Belmer.



Évènements

Le Forum Innovation Défense organisé le 25, 26 et 27 novembre 2021 à l’Espace Champerret faisait la part belle aux technologies quantiques. Y exposaient Cailabs, Quandela, Veriqloud, ixBlue et Pasqal. Et dans les conférences plénières intervenaient Maud Vinet le vendredi et Fanny Bouton, Olivier Ezratty et Benoît Wintrebert (du Ministère des armées) le samedi.



Des rencontres France/Québec organisées par la région Auvergne-Rhônes-Alpes sur la fabrication additive et les capteurs quantiques ont eu lieu les 1er et 2 décembre. Les pôles de compétitivité Minalogic et CIMES en France, ainsi que les pôles d’innovation du Québec PRIMA et ISEQ étaient impliqués. Ont été présentés les écosystèmes respectifs, dispositifs de financement et success stories.



Conférence à Strasbourg le 6 décembre 2021 autour de la sortie de l’ebook “Understanding Quantum Computing” d’Olivier Ezratty avec un panel sur l’écosystème quantique de la Région Grand Est dont notamment Shannon Whitlock de l’Université de Strasbourg ainsi que Chayma Bouazza de Pasqal. Le Grand Est est déjà un important hub quantique dans l'Hexagone et veut se renforcer dans ces technologies.