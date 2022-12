Ca y est, Amazon réalise enfin ses premières livraisons par drone

Cette fois, Amazon Prime Air a tenu ses objectifs. La division dédiée aux expérimentations de livraison par drone d'Amazon avait prévu de lancer un pilote en Californie fin 2022, à Lockerford, elle l'a fait. Ce pilote est également déployé au Texas, à College Station.

Qualifié de "premiers pas prudents" par le vice-président d'Amazon Prime Air David Carbon, il est l'aboutissement d'une initiative lancée en 2013 par le géant de l'e-commerce, et dans laquelle il a investi 2 milliards de dollars.

Un service accessible aux clients Prime

Les drones développés par Amazon peuvent transporter une charge d'un peu plus de 2 kg et se déplacer à une vitesse de 80 km/h. Ils déposent les colis dans le jardin des clients, une heure après leur commande. Ce type de livraison est pour le moment réservée à des clients Prime.

Le mois dernier, Amazon a dévoilé un nouveau prototype de drone, le MK30, destiné à remplacer son drone actuel, le MK27-2. Celui-ci, plus petit, plus léger et moins bruyant, n'entrera pas en service avant 2024. IL sera doté d'une plus grande autonomie et capable de voler dans des conditions de faible pluie, contrairement au MK27-2.

Dans le cercle restreint des drones commerciaux

Amazon a obtenu une autorisation de la Federal Aviation Administration (FAA) pour réaliser ses premiers vols commerciaux, ce qui signifie que cette autorité a été convaincue par ses engagements en matière de sécurité. Les autres entreprises qui disposent de cette certification sont Wing (la filiale d'Alphabet), UPS, Zipline et Matternet.

Le projet Amazon Prime Air s'est un temps enlisé, face aux défis posés justement par les questions de sécurité, mais aussi par un calendrier trop court, et un turnover important dans les équipes.