Cabify, concurrent espagnol d'Uber, lève 100 millions d’euros

Cabify, la plateforme madrilène qui concurrence Uber en Espagne et en Amérique latine, annonce ce 18 mars 2023 avoir bouclé un tour de table de 110 millions de dollars (environ 101,7 millions d’euros). Il s’agit d’un mélange de dettes (40 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement) et de capitaux propres provenant notamment d'Orilla Asset Management et d'AXIS.

Tripler ses revenus en trois ans

La start-up compte actuellement 42 millions d'utilisateurs enregistrés et 1,2 million de conducteurs sur huit pays hispanophones : des villes espagnoles telles que Madrid et Barcelone, mais aussi argentines, chiliennes colombiennes, mexicaines ou encore péruviennes. La levée doit servir à consolider sa présence sur ces marchés et à en gagner de nouveaux.

L’entreprise affirme vouloir tripler ses revenus au cours des trois prochaines années en se déployant sur 25 centres urbains supplémentaires de plus de 200 000 habitants. Pour attirer de nouveaux conducteurs, elle a notamment annoncé, en février, une réduction significative de la commission qu'elle leur facture.

Des trajets zéro émission d'ici 2030 ?

Par ailleurs, ce financement doit lui permettre de se rapprocher d'un autre de ses objectifs : que tous ses trajets ne produisent aucune émission d'ici à 2025 en Espagne et d’ici 2030 au niveau mondial, en dotant sa flotte de plus de véhicules électriques. Cabify travaille majoritairement avec des chauffeurs qui ont leur propre voiture, mais elle a en parallèle constitué une flotte labellisée "éco" à 95% avec Vector Ronda, qui opère à Barcelone, Madrid, Valence, Séville et Malaga.

Elle a également signé ce mois-ci un contrat avec Cooltra, entreprise spécialisée dans la location de motos, pour proposer les services de cette dernière sur son application. Les dernières données financières publiées datent de 2019, le chiffre d'affaires de Cabify était de 2,7 millions d’euros à ce moment-là. Il serait aujourd’hui 24% plus élevé selon l’entreprise et s’élèveraient donc à 3,3 millions de d’euros. L’entreprise ne souhaite pas en dire plus et ne précise pas si elle est rentable.

Ce qui est sûr, c'est qu'elle a choisi le moment opportun pour annoncer une jolie levée : les capitaux sont difficiles à obtenir ces derniers temps et l'on entend surtout parler d'Uber pour ses licenciements et ses nombreux procès.