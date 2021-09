Cajoo, spécialiste de la livraison ultra-rapide, lève 40 millions de dollars auprès de Carrefour

La start-up Cajoo annonce une nouvelle levée de fonds de 40 millions de dollars. Le tour de table a été mené par Carrefour, qui était entré en négociations exclusives en vue d'une prise de participation minoritaire dans la start-up fin juillet, et les fonds Frst, XAnge et Headline. Cette nouvelle opération intervient six mois après une première levée en seed de 6 millions d'euros.



Livraison à domicile en 15 minutes

Cajoo surfe sur la tendance du "quick commerce" née pendant le premier confinement engendré par le pandémie de Covid-19. Fondée en février 2021 par Henri Capoul, Guillaume Luscan et Jérémy Gotteland, cette société a développé une application de livraisons de courses à la demande. Elle propose une large gammes de produits du quotidien livrés en 15 minutes. Le service est disponible 7 jours sur 7, de 8 heures à minuit en semaine et jusqu'à 2 heures en fin de demain.



Cajoo opère à Paris, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Boulogne-Billancourt, Lille, Bordeaux, Toulouse et Montpellier et compte déjà 100 000 utilisateurs. Comme l'explique Henri Capoul, CEO de la jeune pousse, l'objectif est de "réconcilier les consommateurs avec la corvée des courses" tout en proposant des prix de supermarchés.



Accélérer en France et à l'international

Ce "véritable supermarché du futur", comme aime se prénommer Cajoo, souhaite désormais accélérer son déploiement en France et à l'international tout en élargissant sa gamme de produits. Son but : s'imposer comme leader de la livraison de courses à domicile. Pour réussir ce pari, le nombre de salariés de son siège va doubler et celui de ses équipes de terrain va être multiplié par cinq d'ici la fin de l'année.



Mais c'est bien ce nouveau partenariat avec Carrefour qui constitue le tournant majeur pour cette jeune pousse. "Cette alliance (...) va nous permettre de renforcer notre leadership en France et d'y accélérer notre développement", commente Henri Capoul. Ce rapprochement est gagnant-gagnant puisque Carrefour va mettre un pied dans la tendance du "quick commerce" et Cajoo va élargir sa gamme de produits afin d'attirer toujours plus de nouveaux clients.



Le boom du quick commerce

Cajoo n'est pas la seule start-up à proposer un service de livraison ultra-rapide. Glovo, Gopuff, Flink, Everli ou encore Gorillas... nombreuses sont celles qui tentent de s'imposer sur ce marché. Au-delà de ce boom de l'offre, les investisseurs répondent présents puisque ces start-up lèvent des millions. Mais la très forte concurrence conduit à faire baisser les prix les obligeant à trouver un modèle économique viable et/ou un facteur différenciant.