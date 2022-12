Speedinvest boucle un fonds d'amorçage de 300 millions pour la tech européenne

Le fonds d'investissement paneuropéen Speedinvest a annoncé le 13 décembre un closing de 500 millions d'euros (dont 90% déjà engagés par les investisseurs), dont 300 millions d'euros seront consacrés à la quatrième génération de son fonds d'amorçage pour les start-up tech. "La somme restante sera consacrée au suivi de co-investissements d'une sélection de startups du portefeuille existant pour soutenir leur croissance sur le long terme", précise un communiqué.



Le fonds d'origine autrichienne, qui existe depuis 2011 et possède des bureaux dans quatre pays dont la France, dispose d'un milliard d'euros d'actifs sous gestion. Il a réalisé une vingtaine d'investissements en France (Luko, Lemonway, Flowdesk…), dont sept en 2022. Son portefeuille compte six licornes (Bitpanda, GoStudent, Open, Tier Mobility, Wayflyer, Wefox).

Six verticales d'investissement

Les trois fonds d'amorçage précédents ont réalisé un rendement brut de cinq fois l'investissement de départ, indique Speedinvest. "Speedinvest 4 permettra au fonds de faire évoluer sa stratégie sectorielle avec de nouveaux investissements dans six secteurs : la fintech, la deep tech, les marketplaces et consumer tech, l'industrial tech, le digital health et le SaaS". Parmi les premiers investissements du fonds figure la start-up franco-américaine spécialisée dans la communication sur Instagram Drop.



Plusieurs sociétés de capital-risque ont bouclé de nouveaux fonds spécialisés dans l'amorçage en cette fin d'année, un secteur qui résiste davantage que le late stage. C'est le cas des fonds français Partech (120 millions d'euros) et Iris (150 millions), du suédois EQT (1,1 milliard) et du fonds anglo-saxon Index Ventures (300 millions).