Cariad, la division logicielle de Volkswagen, licencie et retarde une fois de plus la sortie de sa nouvelle plateforme

On ne l’attend plus. La plateforme 1.2 de Cariad, l’unité de Volkswagen dédiée au développement des logiciels des futurs modèles électriques et autonomes, accuse de nouveaux retards de lancement. Vouée à remplacer la version 1.1, très décriée à cause des bugs qu'elle provoque au démarrage, la nouvelle plateforme est censée équiper le Porsche Macan EV ainsi que l’Audi Q6 E-Tron.



Initialement prévue pour 2022, puis pour fin 2023, son lancement est à nouveau reporté de 16 à 18 mois. Elle ne sera donc pas disponible avant 2025 au moins. En cause ? Un plan de restructuration, divulgué le 27 septembre 2023 par la publication allemande Manager Magazin. Il prévoit la suppression de 2000 emplois chez Cariad entre 2024 et fin 2025. Le plan social aurait déjà été accepté par le conseil d’administration et n’attendrait plus que l’approbation du comité d'entreprise de Volkswagen, qui a garanti des emplois aux salariés jusqu'à mi-2025.

Un nouveau PDG depuis mai

L’ère du "véhicule défini par logiciel" (Software-Defined Car) semble de plus en plus proche et représente une aubaine pour les constructeurs, qui comptent dessus pour s’assurer de nouveaux revenus récurrents. Volkswagen était bien décidé à prendre ce virage avec la création de Cariad il y a trois ans, mais l’unité enchaîne depuis les difficultés, notamment les désaccords internes et les dépassements de budget.



En mai dernier, des têtes sont tombées, notamment celle du PDG Dirk Hilgenberg remplacé par Peter Bosch, ancien chef de la production de Bentley. Mais cela n’a pas suffi à remettre Cariad sur les rails et Volkswagen semble prendre de plus en plus de retard face à des concurrents qui avancent plus concrètement, à l’instar de Tesla.