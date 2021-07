Carrefour accélère dans la livraison rapide de courses avec la pépite Cajoo

Carrefour a annoncé mercredi 28 juillet 2021 investir dans Cajoo, une toute jeune pousse qui a lancé son service de livraison à domicile de courses en 15 minutes en février. Carrefour explique être entré en négociations exclusives en vue d'une prise de participation minoritaire dans la start-up. Pour la pépite, cette levée de fonds dont le montant n'est pas précisé, lui permettra d'accélérer son développement en France mais également en Europe.



100 000 utilisateurs

En seulement six mois, Cajoo est parvenu à déployer son service dans une dizaine de villes de France et compte plus de 100 000 utilisateurs et 2 000 références alimentaires et non-alimentaires. Son service repose sur des "dark stores", ces petits entrepôts situés au cœur des villes permettant de livrer rapidement les clients puisqu'ils sont situés à proximité.



Avec l'arrivée de Carrefour à son capital, la jeune pousse va bénéficier de son expertise opérationnelle ce qui va l'aider à optimiser son modèle et étendre ses services. L'investissement s'accompagne "d'un partenariat industriel exclusif portant notamment sur l’approvisionnement et la logistique opérationnelle dans les dark stores de Cajoo", détaillent les intéressés.



Le boom des services de livraison

Carrefour propose déjà un service de livraison à domicile. Le distributeur s'est également rapproché de Deliveroo et Uber Eats pour toucher plus de clients en milieu urbain où il a également développé le drive piétons. En prenant des parts dans Cajoo, Carrefour entend clairement poursuivre son offensive dans la livraison à domicile et ne pas manquer ce changement d'habitude de consommation qui a été renforcé par le Covid-19 et les différentes mesures de confinement et de couvre-feu.



"L’investissement de Carrefour dans Cajoo est une nouvelle étape dans la feuille de route digitale du Groupe, assure Elodie Perthuisot, directrice exécutive e-commerce, data et transformation digitale du Groupe Carrefour, dans un communiqué. Le quick-commerce est une tendance de fond, née pendant le confinement, et désormais de plus en plus ancrée dans les habitudes des consommateurs, sur toutes nos géographies".



Le nombre de start-up, qui proposent un service ultra-rapide de livraison de produits d'épicerie, se multiplie. Après Glovo et Gopuff, d'autres comme Flink, Everli ou encore Gorillas se sont lancées sur ce marché pour ne citer qu'elles... Au-delà de ce boom de l'offre, les investisseurs répondent présents puisque ces start-up lèvent, pour l'instant, des millions. Mais la très forte concurrence conduit à faire baisser les prix, notamment des livraisons. Pour perdurer elles devront réussir à se différencier ou trouver un modèle économique viable difficile à atteindre.