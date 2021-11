Carrefour investit 3 milliards d'euros pour tripler ses ventes en ligne en cinq ans

Carrefour a annoncé ce mardi, au cours de son "Digital Day", un partenariat stratégique mondial avec le Meta (anciennement Facebook). "Le partenariat couvrira de nombreux aspects de l'activité de Carrefour, de la communication interne à l'expérience des employés, en passant par la relation client, la publicité numérique et la digitalisation des prospectus, la communication locale et le social commerce", a indiqué le distributeur dans un communiqué, qui précise que "Meta aidera Carrefour à construire le futur de son environnement mobile".



Le partenariat sera mis en œuvre en France, Belgique, Italie, Espagne, Roumanie, Pologne, ainsi qu'en Argentine, au Brésil et à Taiwan.



Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Workplace mis à contribution

Whatsapp et Messenger seront utilisés pour améliorer l'expérience client. Les directeurs de magasin pourront accéder à des outils leur permettant de communiquer auprès de leur zone de chalandise sur les plateformes de Meta, qui seront également utilisées pour la digitalisation des prospectus et l'offre de catalogue en ligne.



Une "offre commune de ciblage et de mesure des campagnes" sera élaborée par les deux partenaires au sein de Carrefour Links, la plateforme qui gère les publicités des annonceurs tiers sur les sites d'e-commerce de Carrefour.



Carrefour prévoit en outre de déployer Workplace, la plateforme de travail collaboratif de Meta pour les entreprises, auprès de ses 320 000 employés. Pour finir, l'enseigne a l'intention d'explorer "les opportunités que la réalité virtuelle pourrait créer, notamment pour la formation des employés".



3 milliards d'euros d'investissement dans le digital

Carrefour a par ailleurs annoncé des investissements de 3 milliards d'euros dans ses activités numériques dans les cinq prochaines années. Le groupe compte tripler ses ventes en ligne d'ici à 2026, pour atteindre 10 milliards d'euros. Pour cela, il mise notamment sur l'essor de la livraison en moins de 15 minutes, pour laquelle il a noué un partenariat avec Cajoo et Uber Eats, ainsi que sur le développement du non-alimentaire via les places de marché. L'objectif est également de faire passer la part de clients "omnicanaux" à 30%, contre 11% aujourd’hui, sachant que ces derniers consomment davantage que les clients des seuls magasins physiques.



Cette stratégie doit lui permettre de dégager 600 millions d'euros de résultats opérationnel additionnel à l'horizon 2026. Carrefour a déjà triplé son activité d'e-commerce alimentaire ces quatre dernières années. Le groupe revendique le data lake de transactions le plus important d'Europe, avec 8 milliards d'opérations. Il se donne pour objectif de faire migrer 100% de ses systèmes informatiques dans le cloud en 2026, contre 30% à l'heure actuelle.