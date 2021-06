Carrefour lance Links, une plateforme pour ses partenaires co-développée avec Criteo, Google et LiveRamp

Ce mardi 16 juin, le Groupe Carrefour a annoncé franchir une nouvelle étape dans sa stratégie digitale. Le géant revoit ses initiatives data et retail media et lance une nouvelle plateforme, Carrefour Links. Destinée aux entreprises partenaires du Groupe, Carrefour Links ambitionne de proposer aux clients des expériences plus personnalisées et pertinentes, en magasin comme en ligne.



Analyse du parcours client

Cette plateforme, qui s'intègre au plan stratégique du groupe annoncé en 2018, "permet aux partenaires industriels de Carrefour d’accéder à la connaissance fine des attentes des clients", explique l'entreprise. Fort d'un partenariat avec Criteo, Google et LiveRamp, le Groupe Carrefour espère continuer sur la croissance de ses activités, boostées depuis la pandémie.



En s'appuyant sur la technologie de ses trois partenaires, Carrefour a co-développé un outil qui permettra aux partenaires du groupe de "générer une croissance de plus de 10 % de leurs revenus", indique la société. Carrefour Links utilise l'intelligence artificielle pour mesurer les comportements des clients, rendre compte de l'efficacité des campagnes marketing et proposer des modèles prédictifs de la demande. Contre des données, le client peut ainsi bénéficier d'une navigation personnalisée avec des publicités ciblées.



Gestion des données et réglementation

Encore faut-il que les clients acceptent de partager leurs données. Carrefour a indiqué avoir mis en place un Content Management Platform (CMP) pour suivre et authentifier les consentements des clients. Concernant les cookies, le site et l’application Carrefour fonctionnent "conformément aux recommandations de la CNIL" indique le groupe. Il faut dire que la Commission a déjà tapé sur les doigts du géant par le passé.



En 2020, Carrefour France et Carrefour Banque ont écopé d'une amende de 3 millions d'euros pour violation du RGPD. Les deux entités du groupe n'avaient pas suffisamment mis en avant les informations concernant les programmes d'adhésion et ne respectaient pas la réglementation des cookies.



Désormais le groupe indique être conforme et continue l'accélération de sa digitalisation. À travers le plan Carrefour 2022, le géant a donné la priorité à la technologie et à la data, en consacrant 2,8 milliards d’investissements au digital sur 5 ans. Carrefour a procédé à la création de data lake en Europe, au recrutement de centaines de data scientists et à la migration sur le Cloud de 25% de ses applications. À termes, la société vise une migration à 100% sur le cloud avec une ambition d'atteindre les 50% d'ici à 2022.