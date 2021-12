Carrefour noue un partenariat avec Everli pour la livraison à domicile

Après son partenariat avec la start-up française Cajoo et Uber Eats dans la livraison ultra-rapide, Carrefour noue un partenariat avec Everli. Désormais la jeune pousse italienne va proposer les produits des hypermarchés et supermarchés Carrefour à la livraison sur sa propre application. Cet accord, déjà existant en Italie et en Pologne, est étendu à la France, annoncent les partenaires le 21 décembre 2021. Ce partenariat est également approfondi sur les marchés où Everli est déjà présent, et s'étendra aux futurs lancements sur les marchés internationaux.



Plus de 100 partenariats

Fondée en 2014 à Milan, Everli se décrit comme la principale place de marché européenne de livraison de courses à domicile. La pépite italienne, qui dessert plus de 90 villes en Europe, est présente en France depuis cette année, en République Tchèque et en Pologne. Dans l'Hexagone, elle est présente dans plusieurs villes et leurs banlieues proches (Lyon, Nice, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Lille, Nantes, Grenoble, Strasbourg et Rennes).



Contrairement à bon nombre de start-up, son activité repose sur des "shoppeurs" qui se rendent au magasin choisi par le client pour sélectionner les produits commandés, avant de les livrer au créneau horaire choisi. Pas besoin de "dark stores", ces entrepôts situés au plus près des clients, mais de partenariats avec des commerces locaux et des distributeurs.



Everli a noué plus de 100 partenariats avec des distributeurs et marques de grande consommation pour venir garnir sa plateforme. Carrefour se targue d'être le premier distributeur national à rejoindre la plateforme en France. Grâce à ce partenariat, Everli va pouvoir proposer un choix allant jusqu'à 20 000 produits aux consommateurs.



Carrefour teste un maximum de services

Pour Carrefour, le but est clair : tester un maximum de services et voir ceux qui sont plébiscités par les clients. Le distributeur continue d'opérer son service de livraison le jour même Ok Market à Lyon et à Paris. De même, son partenariat dans la livraison ultra-rapide avec Cajoo et Uber Eats se poursuit. La concurrence dans ce domaine est foisonnante puisque la mode est à la livraison en 30 minutes, ou moins.