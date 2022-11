Carrefour s'allie à Publicis dans la diffusion de publicité sur les sites e-commerce

Carrefour se tourne vers Publicis pour se renforcer dans la publicité. Les deux entreprises ont annoncé le 8 novembre 2022 la création d'une coentreprise sur le marché du retail media pour l'Europe et l'Amérique latine. Le retail media correspond à la monétisation d'espaces publicitaires sur les sites e-commerce. La coentreprise, dont l'activité devrait débuter au cours du premier semestre 2023, sera détenue à 51% par Carrefour et 49% par Publicis.

La fin annoncée des cookies

"Nous avons compris très tôt que nos données avaient un énorme potentiel de valeur et avons été l'un des premiers distributeurs à nous lancer dans le retail media en créant Carrefour Links", rappelle Alexandre Bompard, PDG du groupe Carrefour, dans un communiqué. En raison de la bonne connaissance des consommateurs, les publicités diffusées directement sur les sites des distributeurs, en magasins ou sur d'autres sites Internet sont particulièrement performantes. Cette entité ouverte en juin 2021 a pour objectif de trouver de nouveaux clients, rendre l'expérience client la plus fluide possible, développer une relation client durable avec les clients et avoir une vision d'ensemble sur le parcours d'achat. Pour l'aider, Carrefour s'est alors rapproché de Criteo et LiveRamp.

Aujourd'hui Carrefour cherche à renforcer sa stratégie grâce à ce partenariat avec Publicis, qui leur permettra de créer leurs propres solutions de retail media et de se préparer à la fin des cookies. Fin des cookies qui va mettre en lumière l'importance des bases de données des distributeurs et notamment celles issues de leurs programmes de fidélité.

L'objectif de cette coentreprise est non seulement d'exploiter au maximum le potentiel retail media de Carrefour, mais également de rallier d'autres distributeurs à la plateforme et tout acteur possédant une relation directe avec les consommateurs et des données relatives à ces derniers. Le but est de les aider à monétiser leurs actifs, à être plus efficaces dans leur stratégie marketing et à reprendre le contrôle de leur relation client.

Amazon domine le secteur

Les partenaires expliquent que le retail media connaît une croissance exponentielle au sein du marché publicitaire et devrait dépasser les 5 milliards d'euros en Europe continentale d'ici 2026. Mais ce secteur est largement dominé par Amazon.

"En joignant nos forces à celles de Carrefour, pionnier du retail media en Europe et en Amérique latine, nous pourrons offrir à nos clients une compréhension inégalée des consommateurs et un accès direct aux meilleurs inventaires, ceux qui génèrent les taux de conversion et le retour sur investissement les plus élevés pour les annonceurs", explique Arthur Sadoun, président du directoire de Publicis Groupe. Et surtout ne pas laisser ce marché à Amazon.