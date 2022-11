Carrefour teste un service de livraison à domicile en l'absence du client grâce à une serrure connectée

Carrefour a commencé à tester une nouvelle option de livraison à domicile, en l'absence du client. L'information, publiée sur LinkedIn par la directrice de l'innovation du groupe Mélanie Vassord, a été repérée par notre consoeur de LSA. Le système repose sur l'installation d'une serrure connectée sans clé chez le client et il est actuellement expérimenté chez un panel de clients du site e-commerce de l'enseigne.

Notifications et preuve de passage

Concrètement, une heure avant la livraison d'une commande passée sur Carrefour.fr, le client reçoit un SMS du livreur lui demandant une autorisation d'accès à son logement. Par le biais de l'application de la serrure connectée – obligatoirement la serrure Linus du fournisseur Yale, avec lequel a été développée le service -, le client accorde au livreur un accès provisoire qui lui permet de déverrouiller la serrure.



Les produits frais et surgelés sont rangés directement dans le réfrigérateur et les autres déposés dans la cuisine. Le livreur prend une photo des produits rangés et l'envoie au client comme preuve de bonne exécution du service. Une notification est envoyée au client lors du déverrouillage et du verrouillage de la porte, au moment du départ du livreur.

Dans les pas de Walmart

Cdiscount avait été le premier à tester un service de ce type en France, en 2018, en partenariat avec Somfy. Outre le côté pratique au bénéfice du consommateur, ces systèmes de livraison en l'absence du client permettent de contourner un des écueils de la livraison à domicile pour les professionnels, mode de livraison privilégié par 87% des cyberacheteurs selon la Fevad : le taux d'échec au premier passage, communément évalué entre 15 et 40%.



Le service de Carrefour étant encore à un stade expérimental, il n'a pas encore de prix. En revanche, on connaît le prix de la serrure Linus Yale (Yale appartient au groupe propriétaire des marques Vachette et Fichet) : autour de 250 euros, hors installation. Aux États-Unis, LSA rappelle que Walmart a annoncé en janvier 2022 que son service de livraison à domicile accessible aux consommateurs équipés d'une serrure connectée serait disponible auprès de 30 millions de foyers.