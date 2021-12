Carto, spécialiste de la cartographie analytique, lève 61 millions de dollars

Carto lève 61 millions de dollars pour aider les entreprises à tirer partie des données cartographiques et de géolocalisation. Cette levée de fonds en Série C, annoncée le 14 décembre 2021, est menée par Insight Partners avec la participation d'European Investment Fund et des investisseurs historiques Accel, Salesforce Ventures, Hearst Ventures, Earlybird, et Kibo.



Compréhension et analyse spatiale des données

La start-up, qui a été fondée en 2012 à Madrid, propose un système de visualisation intelligente des données sur une carte. La plateforme de localisation de Carto permet aux organisations de stocker, d'enrichir, d'analyser et de visualiser leurs données pour prendre des décisions en tenant compte de la localisation et de l'espace environnant.



Les entreprises peuvent non seulement comprendre où les choses se passent, mais aussi pourquoi elles s'y passent. La compréhension et l'analyse des données spatiales permettent d'équilibrer les territoires de vente, d'optimiser les chaînes d'approvisionnement, de sélectionner un emplacement pour bâtir un site, de segmenter les clients, etc.



Une approche "cloud native"

"80 % des données collectées par les entreprises ont une composante de localisation, mais seulement 10 % sont utilisées pour orienter la prise de décision", écrit sur son site la start-up madrilène. Carto entend justement tirer profit de l'ensemble des données de localisation. L'essor des "data warehouses" a permis aux entreprises d'unifier et de connecter toutes leurs données en un seul endroit, dont les données géospatiales. Avec sa plateforme, Carto leur propose de réaliser une analyse de ces dernières directement dans le cloud.



La start-up met en avant cette approche "cloud native" de l'analyse cartographique et se targue de prendre en charge des systèmes comme Google BigQuery, Snowflake, Amazon Redshift, Databricks et PostgreSQL. L'accélération de la migration vers le cloud des entreprises lui est bénéfique puisque sa solution permet d'analyser des flux de travail de bout-en-bout en utilisant les données de localisation. Mastercard, Vodafone, Instacart ou encore Jefferies sont parmi les clients de Carto.