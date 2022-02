Castorama lance une boutique de produits reconditionnés sur Back Market

La tendance de la seconde main fraye son chemin jusque dans l'univers brico-déco. Castorama a annoncé le 22 février un partenariat avec Back Market, la place de marché de produits reconditionnés, pour lancer une boutique en ligne sur Backmarket.fr. L'enseigne du groupe Kingfisher s'associe également avec Cordon Group, une entreprise bretonne spécialisée dans la réparation et le reconditionnement de produits électriques.



Les produits concernés sont des outils de bricolage, de jardinage, des radiateurs, de l’électroménager et de la domotique. Perceuse, tondeuse… Les appareils proviennent du stock de produits retournés au service après-vente de Castorama, qui sont ensuite envoyés aux ateliers partenaires de Cordon Group pour être réparés, nettoyés et testés afin d'être remis à la vente. Ils sont garantis 12 mois. A l'heure actuelle, seul l'électroménager (réfrigérateurs, congélateurs…) et les appareils de chauffage sont disponibles sur le site, via une mise en avant sur la page d'accueil de Back Market.



Back Market devient un supermarché de l'occasion

Back Market s'est développée initialement sur les catégories de produits high-tech (smartphones, tablettes, ordinateurs, consoles de jeux…). Ce n'est cependant pas sa première incursion hors de cet univers de produit, puisqu'elle propose déjà du petit et du gros électroménager, des vélos et des trottinettes, ainsi que du matériel de bricolage.



L'entreprise, une licorne de la French Tech, a levé 450 millions d'euros au mois de janvier pour son développement dans de nouvelles verticales, et de nouveaux services autour de la logistique et de la réparation. Elle est aujourd'hui présente dans 16 pays et compte 650 salariés.