Cathay Innovation se dote d’un nouveau fonds d’un milliard d’euros pour les start-up à impact

Cathay Innovation lance un nouveau fonds doté d’un milliard d’euros pour investir dans les start-up dites à impact. Le troisième fonds de Venture de Cathay Innovation vise donc à dénicher "des start-up accélérant la transformation durable de l'industrie et de la société." Le franco-chinois a annoncé le 12 juillet 2022 vouloir soutenir "les technologies, les modèles économiques et les plateformes de nouvelle génération au cœur de la transformation numérique et durable."



Des tickets de 5 à 80 millions d'euros

Ce fonds III va se concentrer sur les start-up en Série A, B et en phase plus avancé en prenant des tickets allant de 5 à 80 millions d’euros. Le fonds ajoute que des réserves seront gardées pour participer aux tours suivants. Sont particulièrement regardés par Cathay Innovation les secteurs la consommation, les logiciels d'entreprise, l'intelligence artificielle, la fintech, la santé numérique, les mobilités, le commerce de détail, l'énergie, la logistique etc.



Cathay Innovation explique vouloir se concentrer à la fois sur le potentiel de transformation et les rendements financiers. "Il s’agit d’investir dans les technologies de nouvelle génération qui seront demain omniprésentes dans toutes les industries et qui seront capables de répondre aux besoins des clients finaux en fournissant de meilleurs produits et des solutions plus efficaces", explique Denis Barrier, cofondateur de Cathay Innovation, dans un communiqué. Pour l’aider dans ses recherches de jeunes pousses prometteuses, Cathay Innovation entend s’appuyer sur ses différentes équipes à travers le monde ainsi que son écosystème d’entreprises qui le soutiennent.

Plus de 120 investissements

"Ce nouveau fonds marque une étape importante dans notre parcours, marqué par la construction d'une plate-forme multisectorielle qui relie les grandes entreprises et les startups pour collaborer, échanger des connaissances et soutenir la transformation durable au bénéfice de l’ensemble des parties prenantes", ajoute Mingpo Cai, fondateur et président de Cathay Capital et Cathay Innovation.



A date, Cathay Innovation a réalisé plus de 120 investissements à travers dans le monde qui ont permis de lever plus de 16 milliards de dollars. Le fonds évoque ses investissements dans des licornes comme Glovo (rachetée par Delivery Hero), Ledger et Owkin. Pinduoduo et Wallbox ont réalisé leur introduction en bourse. Ses trois fonds regroupent aujourd’hui 2 milliards d’euros d’actifs.