Cdiscount lance un chatbot dopé à l'IA générative

Mise à jour le 7/07/2023 : la dénomination du chatbot a été retirée car elle pose un problème juridique à Cdiscount.

Vous vous demandez quelle est la consommation d'eau de cette machine à laver que vous avez repérée sur Cdiscount, mais chercher dans les fiches techniques vous rebute au plus haut point ? La plateforme d'e-commerce lance un nouveau chatbot basé sur l'intelligence artificielle générative, qui répondra à vos questions. Et les comprendra, surtout, en tout cas c'est le but.

Une IA créée par iAdvize

Cdiscount a travaillé avec la plateforme conversationnelle française de relation client iAdvize, spécialisée dans l'e-commerce, pour lancer cette nouvelle fonctionnalité.



Dans un premier temps, le chatbot répondra aux questions formulées en langage naturel concernant les produits électroménagers uniquement, avant d'être déployé sur d'autres catégories de produits (téléviseurs, ordinateurs portables, mobilier de jardin). Les premiers tests effectués pendant deux mois sur la plateforme ont fait ressortir des niveaux de satisfaction (70%) trois fois supérieurs aux performances des bots d'anciennes générations.



"Les premiers résultats sont enthousiasmants. En seulement quelques semaines, l’IA est déjà capable de traiter complètement 40% des conversations. J’ai la conviction que l’IA générative va transformer la relation client en apportant une qualité de service renforcée aux clients et des missions à plus forte valeur ajoutée aux conseillers", commente dans un communiqué Antoine Pierart, directeur Marketing et Expérience Client chez Cdiscount.

Transfert aux conseillers en cas de non-réponse

Cdiscount, qui utilise déjà l'IA à travers 50 algorithmes dans son parcours client, pour les chats ou encore les recommandations produits, travaille avec iAdvize depuis 2011. La start-up nantaise a connecté son IA générative au catalogue de Cdiscount, doté de 80 millions de références produits, et celle-ci ne fournit de réponses que sur la base des données fournies par les marques. Si le chatbot n'est pas capable de répondre à une question, il transfère la demande au service client.



L'avenir du concurrent français d'Amazon aux 8 millions de clients, dans le cadre du sauvetage du groupe Casino auquel il appartient, est incertain. Cdiscount, qui a vu son volume de ventes baisser de 15% en 2022, est engagé dans une démarche de réduction des coûts et développe son activité de marketplace.