Ce que cherche le groupe Casino avec ses premières opérations dans The Sandbox

Les consommateurs sont-ils prêts à tout pour contrer l'inflation ? Y compris à compléter des quêtes épée à la main et à finir des jeux de plateforme pour trouver des trésors de bons de réduction ? C'est ce qu'on va voir. A l'occasion de la Paris Blockchain Week qui se tenait cette semaine, l'univers virtuel The Sandbox ouvre plusieurs expériences de marques françaises dans son "métavers", et le groupe Casino (magasins Casino, Monoprix, Leader Price, Franprix…) en fait partie.

Le groupe, qui a acheté des terrains virtuels dès 2021, fait partie des 10 marques sélectionnées pour l'opération "French Weeks" organisée par The Sandbox du 23 au 6 avril. Il présente deux expériences immersives, portées Le Club Leader Price et les enseignes Casino. The Sandbox propose huit autres expériences de marque, parmi lesquelles celles de Vivendi, Ledger, Celio, Partouche et Unibet.

Le Club Leader Price, en pointe sur les NFT

Le jeu du Club Leader Price, qui se présente comme une quête "play to earn" dont le but est de réaliser une recette de cuisine en réalisant des mini-quêtes qui permettront au joueur de trouver les différents ingrédients, était prêt depuis un an, mais il a fallu attendre que The Sandbox ouvre sa nouvelle "saison" aux joueurs.

En attendant, Casino a lancé en avril 2022 une collection de NFT gratuits avec Arianee, qui développe des outils de fidélisation pour les marques sur la blockchain, donnant droit à des réductions de différentes sortes. Puis, en juillet 2022, elle a ajouté une fonctionnalité de bourse d'échange pour permettre aux clients d'avoir accès aux réductions qui les intéressent le plus. Plus de 50% des prospects ont réclamé leur NFT.

"Si on remet de l'utilité dans les NFT, on touche un public beaucoup plus large que la cible des cryptomonnaies. Cette opération a permis d'améliorer la notoriété de l'enseigne, tout en amenant les gens en magasin et en les fidélisant", explique Stéphanie Zolesio, DG exécutive de Casino Immobilier, qui pilote tous les sujets Web 3/NFT pour le groupe.

Le Club Leader Price, qui existe depuis avril 2021, est un service d'e-commerce et de livraison de courses à domicile, proposant majoritairement la marque Leader Price, et une formule d'abonnement. "La petite équipe de cette enseigne, 15-20 personnes, fonctionne en mode start-up et son agilité nous a naturellement conduit à lui donner le lead sur le web3. De plus, la nature du Club fait que ses clients était déjà digitaux, et il possède une vraie communauté sur les réseaux sociaux".

Tracer les comportements d'achat

Le jeu de Casino est un peu différent, puisqu'il propose une expérience "play to learn" tournée vers l'alimentation saine et la nutrition, alliant des contenus et du jeu. La dimension marketing est bien sûr présente, pour amener du trafic en magasin. A l'issue des mini-jeux, les 1000 joueurs les mieux classés recevront des bons de réduction. Un tirage au sort permettra par ailleurs de gagner un repas dans un restaurant étoilé.

Les deux expériences ont été créées par le studio Bem Builders. L'objectif général est double : "communiquer de façon plus directe et immersive avec nos clients, et tester le potentiel du métavers comme nouveau canal complémentaire de communication, dans une logique drive to store", expose Stéphanie Zolesio. "L'intérêt du web3, poursuit-elle, c'est aussi de décentraliser la donnée. Le wallet trace les comportements d'achat et pas les identités, ce qui est plus intéressant pour nous."

Des projets pilotés par Casino Immobilier

Pour l'instant, le groupe Casino déploie ses initiatives web3 dans une approche "test and learn", autour de quatre grands axes : l'infrastructure, les métavers, les NFT comme nouveau levier marketing de fidélisation, et l'éducation de sa clientèle.

Le groupe stéphanois est entré dans la blockchain par l'angle de la tokenisation immobilière, ce qui explique que Casino Immobilier soit l'entité qui pilote les projets. "Mon métier, c'est de fabriquer les espaces pour que les enseignes s'expriment. C'est la même logique, que ce soit sur des cadastres réels ou des parcelles dans le web3. La gestion de projet, les méthodes, les logiques financières sont les mêmes", analyse Stéphanie Zolesio.

En bon professionnel de l'immobilier, Casino Immobilier a négocié ses parcelles directement avec The Sandbox dans le cadre d'un partenariat plus large avec la plateforme, ce qui lui a permis de bénéficier de conditions préférentielles, bien qu'il s'y soit pris au moment où les terrains avaient plus de valeur qu'aujourd'hui. Ce n'est pas le cas de Carrefour, qui est passé par l'intermédiaire de Coinhouse.