Ce système d'apprentissage automatique est capable de prédire l'apparition de variants des virus

Des chercheurs de la Harvard Medical School et d'Oxford University ont mis au point un algorithme d'intelligence artificielle, baptisé EVEscape, capable de prédire l'apparition de nouveaux variants d'un virus. Le but : optimiser la conception de traitements efficaces. Leurs travaux ont été publiés le 11 octobre dans la revue scientifique Nature.



Le variant est un virus qui présente une ou plusieurs mutations génétiques par rapport à sa forme d'origine. En fonction de l'emplacement des mutations dans le matériel génétique du virus, elles peuvent en affecter les propriétés (transmission, gravité…). Ainsi, les traitements – vaccins et thérapies – peuvent s'avérer moins voire plus du tout efficaces. La course aux vaccins contre le SARS-CoV-2, le virus responsable de la maladie du Covid-2, en témoigne.

Prévoir l'apparition de nouveaux variants

D'où l'idée des scientifiques de recourir à l'IA pour calculer la probabilité qu'une variante de protéine virale donnée induise une fuite immunitaire des anticorps. "Nous voulons savoir si nous pouvons anticiper la variation des virus et prévoir [l'apparition] de nouveaux variants", a expliqué" Debora Marks, professeure de biologie, l'une des auteures de l'étude.



Les chercheurs sont partis du modèle EVE (acronyme d'Evolutionary Model of Variant Effect), publié en octobre 2021, qui est capable d'interpréter la signification des variantes génétiques humaines comme étant bénignes ou pathogènes. Face aux difficultés engendrées par la pandémie de Covid-19, ils ont décidé de le faire évoluer pour qu'il soit capable de prédire les variants du SARS-CoV-2. "Nous prenons des informations biologiques sur le fonctionnement du système immunitaire et les superposons à nos enseignements tirés de l'histoire évolutive plus large du virus", a expliqué la co-auteure principale Nicole Thadani. Preuve, d'après elle, que ce nouveau modèle est flexible et peut s'appliquer à un grand nombre de virus.



Depuis sa création, le modèle a passé au crible "les dizaines de milliers de nouvelles mutations " du SARS-CoV-2 chaque semaine et identifier celles qui sont les plus susceptibles de devenir problématiques. Ainsi, les chercheurs publient deux fois par semaine un classement des nouvelles mutations du SRAS-CoV-2 sur leur site internet et partagent ces informations avec des entités telles que l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le changement climatique, vecteur de virus inconnus

Le modèle est en train d'être testé sur la grippe et le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), l'agent pathogène qui provoque une infection chronique évoluant vers le sida, d'après les chercheurs. La prochaine étape est de la faire tourner sur le virus Lassa, responsable d'une fièvre hémorragique connue sous le nom de la fièvre de Lassa, et le virus Nipah qui s'attaque à l'appareil respiratoire et au système nerveux. Tous deux sont connus pour "être potentiellement pandémiques".



EVEscape semble être un outil intéressant en particulier dans le contexte actuel du changement climatique. En effet, avec le dégel du pergélisol (sous-sol gelé en permanence), des virus pourraient propager des maladies encore inconnues des chercheurs.