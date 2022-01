CEA, Plateforme quantique hybride, IQM France… L'actu du quantique en France cette semaine

Publications scientifiques

Le CEA revient sur ses recherches posant des bases qu'il juge prometteurs pour les mémoires quantiques : "Des recherches fondamentales qui enrichissent l’écosystème quantique"



Trois résultats majeurs du CEA/IRAMIS sont associés, dans la perspective d'un calculateur quantique utilisant le spin des électrons.



Institutionnel

Le gouvernement a lancé une plateforme pour le calcul quantique hybride. Hébergée au Très Grand Centre de Calcul du CEA-DAM, elle entend favoriser l'émergence d'un écosystèmes regroupant laboratoire de recherche, start-up et industriels.



Business

IQM s’installe en France ! L'entreprise a enfin ouvert un bureau à Paris. Il s'agit du quatrième en Europe, après la Finlande, l'Allemagne et l'Espagne. Elle entend puiser dans le pool de talents français du secteur et construire des partenariats et collaborations de recherche. Cette antenne française sera basée à Paris et dirigée par Björn Pötter, précédemment passé par Airbus.