Cegedim Santé lance Maiia Connect, une messagerie dédiée aux professionnels de santé

Cegedim Santé, la filiale du groupe Cegedim dédiée à l'accompagnement des professionnels de santé et des patients, a annoncé le 23 juin le lancement d'une nouvelle messagerie instantanée web et mobile, Maiia Connect.



Une messagerie gratuite

Elle permet aux professionnels de santé – médecins, infirmiers et pharmaciens – d'inviter gratuitement et "de façon sécurisée" un confrère à échanger ou rejoindre un groupe de discussion même si celui-ci n'est pas équipé de Maiia, la plateforme de téléconsultation de Cegedim Santé. "Un atout qui lève tout frein au décloisonnement et ouvre de vraies perspectives d'amélioration de la continuité des soins", note l'entreprise.



Maiia Connect donne accès au répertoire national des professionnels de santé, à un service de conversation en duo ou groupée au sein d'un cabinet, d'une maison de santé pluriprofessionnelle (MDP) ou des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) autour d'un même patient. Les professionnels de santé peuvent également transmettre des instructions à leurs secrétariats ou télésecrétariats avec suivi des tâches, partager des fiches patients pour faciliter les prises de rendez-vous et l'adressage ainsi que des documents médicaux (compte-rendu, analyse, radio...).

Des données hébergées en France par Cegedim

La messagerie est nativement intégrée à l'ensemble des logiciels de Cegedim Santé. Ainsi, plus de 100 000 professionnels de santé médicaux et paramédicaux y ont immédiatement accès. Sujet particulièrement sensible, les données transitant par Maiia Connect sont hébergées en France par Cegedim cloud, filiale du groupe Cegedim, qui possède 9 data centers dont 5 en France.



Cegedim Santé a récemment acquis MesDocteurs, le services de téléconsultation du groupe de protection sociale VYV. Cette transaction est issue d'un protocole d'investissement VYV ainsi que Malakoff Humanis et Pro BTP. Ils sont entrés au capital de Cegedim Santé avec un investissement de 65 millions d'euros. L'opération permet aux groupes Malakoff Humanis, VYV et Pro BTP de détenir "18% du capital de Cegedim Santé" et "valorise ce dernier à 360,9 million d'euros".