Cegid s'empare de la start-up DigitalRecruiters spécialisée dans la gestion du recrutement

Cegid se renforce dans la HR Tech. L'éditeur de logiciels français a annoncé le 20 octobre 2022 s'emparer de la start-up DigitalRecruiters. Le spécialiste des solutions de gestion cloud pour les professionnels de la finance, des ressources humaines, de l'expertise comptable, du retail et de l'entrepreneuriat étoffe encore ses compétences. Les détails financiers de cette acquisition ne sont pas précisés par les intéressés. Hervé Solus et la cinquantaine de collaborateurs de DigitalRecruiters rejoignent Cegid.

Plateforme cloud de recrutement

DigitalRecruiters a été fondée en 2015 par Hervé Solus et Florent Schulzendorf. Elle a mis au point une plateforme cloud de recrutement qui propose des sites carrières en marque blanche aux marques. Elle promet la mise en place d'un parcours candidat optimisé avec un taux de transformation élevé. DigitalRecruiters propose également un logiciel cloud de gestion des candidatures complet qui est pensé à la fois pour les RH et les opérationnels.



Sa solution est particulièrement utile pour les organisations multisites, multimarques et internationales. La start-up revendique 187 clients dans des secteurs variés. Sont nommées des entreprises comme Boulanger, Buffalo Grill, Casino, Decathlon, Franprix, Renault, etc. Elle assure que sa croissance aurait été de l'ordre de 34% en 2022.



Désormais dans le giron de Cegid, DigitalRecruiters espère tirer profit des nombreux clients de l'éditeur de logiciels et de son savoir-faire. "Ce rapprochement intervient à un moment parfait dans le développement de DigitalRecruiters en nous permettant de nous adosser à un leader établi des solutions de gestion cloud", commente Hervé Solus.

Les nombreuses acquisitions de Cegid

Cegid étend son offre avec cette acquisition. A noter que l'éditeur de logiciel français a réalisé plusieurs acquisitions ces derniers temps. Cet été, il a annoncé être entré en négociations exclusives dans l'intention d'acquérir Grupo Primavera, qui développe des logiciels de gestion d'entreprise (facturation, comptabilité, ERP). Avant cela, Cegid s'est emparé de Talentsoft qui est spécialisé dans la gestion des talents, de VisualTime et de Wittyfit.