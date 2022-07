Cegid va racheter l'éditeur de logiciels d'entreprises Primavera

Cegid a annoncé le 26 juillet être entré en négociations exclusives dans l'intention d'acquérir Grupo Primavera, qui développe des logiciels de gestion d'entreprise (facturation, comptabilité, ERP). Le rapprochement avec l'éditeur de solutions de gestion cloud pour les professionnels de la finance, des RH, de l'expertise comptable et du retail, donnera naissance à une nouvelle entité valorisée environ 6,8 milliards d'euros, indique Cegid dans un communiqué. Il renforcera la position de Cegid en Espagne et au Portugal, et permettra à Primavera de se développer en Amérique Latine, où est déjà présent Cegid.



L'opération sera réalisée intégralement par échange d'actions. Le patron de Cegid, Pascal Houillon, prendra la tête du nouvel ensemble.



les fonds à la manoeuvre

L'éditeur de logiciels d'origine française, fondé par Jean-Michel Aulas, est la propriété des fonds Silver Lake, KKR et AltaOne. L'américain Silver Lake (le fonds qui a racheté Meilleurtaux fin 2020 pour 700 millions d'euros) restera actionnaire majoritaire de la nouvelle entité. Depuis son retrait de la bourse en 2017, l'entreprise se développe par acquisitions successives et a plus que doublé son chiffre d'affaires. Celui-ci atteignait 632 millions d'euros en 2021. Cegid est présent dans 15 pays et compte 3600 salariés.



Primavera est lui aussi détenu par un fonds, le britannique Oakley Capital, qui l'a constitué en rachetant une douzaine de PME. Oakley deviendra actionnaire minoritaire de Cegid, en recevant selon le Financial Times environ 500 millions d'euros d'actions. Primavera emploie 800 personnes dans cinq pays, compte 165 000 clients TPE-PME, et a réalisé un chiffre d'affaires de 76 millions d'euros en 2021.