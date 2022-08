Celonis, leader du process mining, lève 400 millions de dollars

Le leader mondial des logiciels de process mining, l'Allemand Celonis, a annoncé le 23 août une levée de fonds de 400 millions de dollars – valorisant la société 13 milliards de dollars – et la souscription d'une ligne de crédit de 600 millions de dollars auprès d'un pool bancaire. Ce tour de table est une extension de la série D effectuée en juin 2021, qui atteignait déjà 1 milliard de dollars. Il est mené par le fonds souverain du Qatar.



une valeur qui augmente avec la crise

Ont également contribué à la levée de fonds Activant Capital, Alta Park Capital, Commonfund Capital, ainsi que les investisseurs historiques Arena Holdings, funds and accounts advised by T. Rowe Price Associates, Franklin Templeton, Durable Capital Partners, TCV, 83North, Accel Partners et Sator Grove.



"Celonis est l'une des rares pépites dans l'industrie des technologies BtoB dont la valeur augmente quand les temps économiques sont difficiles, quand chaque dollar compte", déclare dans un communiqué Patrick Kratus, directeur général de KeyBanc Capital Markets Technology Investment & Corporate Banking, chef de file du pool bancaire.

incontournable sur le marché

Le process mining consiste à analyser les données issues des processus métiers digitalisés (ERP, CRM, emails, workflows…) dans les entreprises afin de déterminer des optimisations potentielles. Concrètement il s'agit le plus souvent de "logs" système et applicatifs.



C'est une activité destinée à améliorer l'efficacité opérationnelle à travers la détection de problèmes dont les entreprises ne sont pas conscientes. Ces processus peuvent être par exemple le traitement des factures, des commandes, ou la gestion de la chaîne d'approvisionnement. En plus de détecter ce qui fonctionne mal, Celonis propose de corriger ces faiblesses sans toucher aux systèmes sous-jacents.



Celonis, partenaire de 250 cabinets de conseil et intégrateurs, dont IBM, Accenture, PWC et KPMG, est incontournable sur le marché. L'entreprise, fondée il y a 11 ans à Munich, compte utiliser une partie des fonds levés pour réaliser des acquisitions. En 2020 elle a racheté la plateforme d'automatisation Integromat, en 2021 la plateforme d'analyse de données de streaming Lenses.io, et en 2022 l'éditeur de logiciels de process mining pour Microsoft Power, Process Analytics Factory.