Cercalist, une plateforme pour référencer les industriels européens

Acteur de l’industrie des années durant, Boris Pommeret a constaté la facilité avec laquelle il a pu trouver des partenaires adaptés en Asie, en Chine notamment, grâce à des plateformes comme Alibaba.com qui facilitent les relations B2B. "Le site référence tous les fabricants chinois avec une fiche descriptive et les contacts. Même si cette solution n’est pas parfaite, il suffit de quelques clics pour trouver son interlocuteur."



De retour en Europe, il se confronte à une réelle difficulté pour constituer la supply chain dont il a besoin, ne disposant pas d’un outil similaire. "J’ai été amené à travailler avec des fournisseurs chinois pour mettre des boites vides en carton dans des plus grosses boites vides, des conteneurs, pour les acheminer en France. On a fait traverser le globe à de l’air." Devant l’incohérence écologique, Boris Pommeret a voulu créer un outil de sourcing de fournisseurs.

Une plateforme européenne

En décembre 2022, il créé Cercalist et entame les démarches pour regrouper un maximum d’industriels. "On ne référence que de vrais fabricants industriels, aucun distributeur ou agent. Il s’agit d’identifier ceux qui créent de la valeur dans leurs ateliers." Depuis le mois de février et jusqu’en mai prochain, Boris Pommeret se fixe l’objectif de réunir au moins 1 000 industriels avant d’ouvrir Cercalist aux clients B2B à la recherche d’une solution plus proche d’eux.



Le dirigeant doit cependant faire face à une nouvelle difficulté que ne rencontrent pas ses homologues chinois. "L’Europe pose la problématique des langues si l’industriel polonais n’a pas basculé son site en anglais par exemple. Par ailleurs, certains industriels n’ont pas les moyens marketing de se donner de la visibilité."



Boris Pommeret rappelle également que la France compte de nombreuses PME, sous-traitante de grands acteurs industriels, qui n’ont pas toutes sauté le pas de la digitalisation et du référencement. "Certaines peuvent être difficiles à contacter," reconnait-il. Bien que plusieurs outils existent à l’échelle locale d’un département ou d’une région, ils manquent d’homogénéité et ne s’inscrivent pas dans une photographie globale du territoire national et européen.

Des enjeux multiples

Cercalist vise à consolider les savoir-faire européens au même endroit mais aussi à booster les capacités d’export des industriels européens tout en réduisant l’empreinte carbone d’un produit et en soutenant les économies locales. "L’objectif est également de ne pas perdre de temps à chercher le bon interlocuteur grâce à des fiches descriptives détaillées et des photos pour illustrer le savoir-faire. Nous sommes particulièrement vigilants sur ce point."