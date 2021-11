Cerebras lève 250 millions de dollars pour ses super-accélérateurs d'IA

Cerebras, une firme californienne qui conçoit des puces qui accélèrent les calculs des programmes d'intelligence artificielle, annonce une levée de fonds de 250 millions de dollars en série F, qui la valorise 4 milliards de dollars selon le site spécialisé Anandtech. Ce tour de table a été mené par Alpha Wave Ventures, et le fonds souverain d'Abu Dhabi. L'entreprise, qui emploie 400 salariés aux Etats-Unis, au Canada et au Japon, prévoit d'atteindre un effectif de 600 personnes fin 2022.



La puce la plus grande du monde

Cerebras est positionnée sur un segment particuliers du secteur des semi-conducteurs : les puces de très grande taille, un type d'architecture batpisée "wafer scale" qui consiste à utiliser une seule tranche de silicium pour fabriquer une super puce. Son produit Wafer Scale Engine Gen2, fabriqué par TSMC en 7 nanomètres, contient 2600 milliards de transistors et 850 000 cœurs, sur une surface de 46 225 millimètres carrés. C'est la plus grande puce au monde. Optimisée pour les calculs intensifs liés à l'IA, elle est capable de rivaliser avec certains supercalculateurs.



Les puces de Cerebras sont utilisées dans les secteurs de l'énergie, de la santé et du cloud, dans l'industrie pharmaceutique (AstraZeneca, GlaxoSmithKline), par la défense et les laboratoires utilisant des supercalculateurs, notamment l’Argonne National Laboratory à Chicago, qui abrite le premier supercalculateur exaflopique américain.



"Nous avons réalisé des prouesses technologiques incroyables, qui transforment l'IA et rendent possible ce qui était inimaginable avant cela", a déclaré dans un communiqué Andrew Feldman, le CEO et cofondateur de Cerebras Systems.