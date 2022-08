Uber donne plus de moyens à ses chauffeurs pour sélectionner leurs courses

Uber cherche à renforcer l'indépendance et le pouvoir de décision de ses chauffeurs. Pour cela l'entreprise de VTC accélère le déploiement d'une fonctionnalité permettant aux chauffeurs de connaître le prix et la destination de la course proposée avant de l'accepter. Cette fonctionnalité déployée en France entre juin et décembre 2020 – en prévision de l'entrée en vigueur de la loi d'orientation des mobilités (LOM) en mars 2021 qui impose cette fonctionnalité – va être progressivement étendue à plusieurs villes aux Etats-Unis, a annoncé Uber le vendredi 29 juillet 2022.



taux de satisfaction des chauffeurs en hausse

Aux Etats-Unis, cette fonctionnalité était déjà déployée dans certaines villes de Californie. L'entreprise de VTC a fait ce choix au moment du référendum pour savoir si les chauffeurs devaient être salariés ou pouvaient rester indépendants. Ce dernier statut avait remporté les suffrages en novembre 2020. En Europe, cette solution est déployée en France, en Suisse et à Londres. Uber la déploie en priorité dans les pays où il y a de fortes demandes d'indépendance de la part des chauffeurs ou des autorités.



L'entreprise de VTC assure que depuis sa mise en place dans l'Hexagone, le taux de satisfaction des chauffeurs est en nette progression. Une donnée essentielle pour séduire de nouveaux chauffeurs alors que, à la suite des confinements et mesures de couvre-feu, les entreprises de VTC étaient en manque de chauffeurs. Cela leur permet par exemple de choisir des courses en direction de chez eux vers la fin de leur journée de travail.

des fonctionnalités qui expliquent l'augmentation du temps d'attente

Toutefois, côté consommateur, un délai plus long est constaté avant l'acceptation d'une course puisqu'elle passe d'un chauffeur à l'autre. Mais, une porte-parole de l'entreprise évoque "un changement positif" et un "déploiement naturel" permettant plus d'indépendance et de choix. Des critères essentiels pour Uber qui voit son business model bousculé dans de nombreux pays qui réfléchissent à faire évoluer la réglementation des indépendants exerçant par le biais des plateformes numériques.



Allant encore plus dans ce sens, le communiqué diffusé par Uber mentionne également la fonctionnalité "Trip Radar" qui permet aux conducteurs d'accéder à une liste des autres courses dans la zone où ils se situent pour choisir celle qui leur convient le mieux. Cette fonctionnalité est déjà en cours de déploiement dans l'Hexagone depuis peu de temps. Elle doit également être déployée progressivement aux Etats-Unis. Cela permettra vraiment aux chauffeurs de choisir leurs courses en toute connaissance de cause.