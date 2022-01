[CES 2022] HTC lance un Wrist Tracker pour son casque de réalité virtuelle Vive Focus 3

HTC profite du CES 2022 pour lever le voile sur le Vive Wrist Tracker, un nouvel accessoire qui se destine à son casque autonome Vive Focus 3. Présenté le 6 janvier, le Wrist Tracker ne fonctionne donc pas avec les balises SteamVR (contrairement au Vive Tracker standard). Il est doté de LEDs infrarouges qui sont trackées par les caméras du casque, comme c'est le cas pour les contrôleurs.



Un Vive Tracker, mais sans SteamVR

Bien que nommé Wrist Tracker et présenté comme permettant un meilleur suivi des mouvements des bras et des mains, l'accessoire pourra aussi être utilisé sur des objets (armes, équipements sportifs, outils professionnels...) comme un tracker classique. Il est aussi équipé d'une centrale inertielle, ce qui permet au système d'estimer sa position et sa vélocité même lorsqu'il est hors du champ des caméras (par exemple derrière la tête de l'utilisateur).



L'un des avantages de ce tracker est qu'il est beaucoup plus compact (85%) et léger (50%) qu'un contrôleur Vive Focus 3, ne pesant que 63 grammes. Son autonomie est de quatre heures et il se recharge via un connecteur USB-C. HTC le proposera à la vente début 2022 au prix unitaire de 129 euros. Il sera d'abord disponible aux Etats-Unis avant d'arriver en Europe. L'entreprise mettra les fichiers CAO à disposition des clients pour qu'ils puissent créer leur propre système de fixation par impression 3D.



Destiné au marché B2B

Le Vive Focus 3 étant principalement destiné au marché B2B, cet accessoire s'adresse en priorité à des cas d'usage de formation professionnelle ou de divertissement hors du domicile. Il offre la possibilité aux clients qui le souhaitent de s'émanciper de systèmes de tracking "lourds" comme SteamVR ou même OptiTrack, qui nécessitent des caméras ou balises fixées aux murs. HTC fait les frais depuis l'année dernière d'une concurrence accrue sur le marché du tracking SteamVR, notamment avec l'arrivée du Tundra Tracker.



HTC a présenté deux autres accessoires durant le salon : un étui de transport pour le Vive Focus 3 qui recharge le casque et les contrôleurs lorsqu'ils y sont rangés et un chargeur de 120 W capable de recharger quatre batteries d'un coup. Leur prix et date de disponibilité n'ont pas été communiqués. Enfin, plusieurs mises à jour logicielles ont été annoncées, dont la compatibilité prochaine avec le Wi-Fi 6E (pour la connexion sans fil à un PC) et la possibilité d'utiliser des logiciels MDM tiers pour gérer les flottes de Vive Focus 3.