[CES 2022] InnerSpace, le nouveau concept car autonome de Cadillac

Comme l'année précédente, Cadillac, une marque de General Motors, profite du CES 2022 de Las Vegas pour dévoiler un concept car de véhicule autonome. Baptisé InnerSpace, le concept car est un véhicule pensé pour la mobilité personnelle et peut accueillir deux personnes.



Une position assise très basse

Logiquement sans pédale ni volant, l'InnerSpace est doté d'un grand écran LED SMD immersif et incurvé positionné au niveau du tableau de bord. Aux passagers de choisir s'ils préfèrent regarder un film ou se reposer durant le trajet. Vu de l'extérieur, l'InnerSpace est composé de grandes vitres panoramiques sur le toit. Et les sièges sont conçus pour pivoter vers l'extérieur lorsque les portes sont ouvertes.





Les ingénieurs ont pu penser le véhicule avec un plancher très bas en raison d'un système de gestion de batterie sans fil proposé sur la plateforme Ultium qui permet de répartir les modules de batterie à différents endroits. Ce plancher bas offre une position assise extrêmement basse rappelant cette d'une voiture de sport. Le constructeur, qui souhaite mettre en avant le côté luxueux des Cadillac, assure vouloir utiliser des technologies de biométrie et de machine learning à cette fin. Notamment pour que les passagers puissent s'identifier facilement auprès du système embarqué.





Deux autres concepts

InnerSpace s'inscrit dans la gamme Cadillac Halo Concept dont les véhicules "sont conçus pour vous permettre de voyager sans effort grâce à des moyens extraordinaires", explique Bryan Nesbitt, GM executive director. Les deux premiers véhicules de cette gamme sont PersonalSpace et le SocialSpace présentés au CES 2021. L'idée avec ces concepts cars est de montrer ce que pourrait être la mobilité de demain et comment les passagers pourront utiliser leur temps de voyage lorsque celui-ci sera pleinement autonome.





Un des objectifs de General Motors est de personnaliser au maximum l'expérience à bord selon les besoins des passagers. Cadillac assure que la plateforme Ultifi de GM peut l'aider en vue de remplir cet objectif. Cette plateforme pour véhicules connectés de General Motors doit faciliter les mises à jour à distance, offrir un éventail plus large d'applications dont des offres payantes ou encore accentuer la personnalisation des véhicules. Elle doit être lancée en 2023.