[CES 2022] John Deere dévoile son tracteur autonome commercialisé courant 2022

John Deere a dévoilé son tracteur autonome à l'occasion du CES 2022 de Las Vegas. L'entreprise américaine spécialisée dans les machines agricoles assure que ce tracteur autonome, qui est un tracteur 8R, sera disponible plus tard dans l'année.



Des caméras stéréo

John Deere a équipé un tracteur 8R de six paires de caméras stéréo, qui permettent la détection d'obstacles à 360 degrés et le calcul de la distance. Les images sont transmises à des algorithmes d'intelligence artificielle qui classe chaque pixel en 100 millisecondes environ et décident si la machine continue d'avancer ou doit s'arrêter selon les obstacles détectés. Le tracteur autonome vérifie également en permanence sa position afin de s'assurer qu'il fonctionne là où il est censé le faire. John Deere promet une précision de moins de 3 centimètres.



Pour utiliser ce tracteur autonome, les agriculteurs doivent simplement positionner le tracteur sur le champ et configurer le mode de fonctionnement autonome. L'agriculteur, qui peut suivre les opérations du tracteur autonome via une application mobile, peut ainsi se consacrer à d'autres tâches. Sur l'application John Deere Operations Center Mobile, il est possible d'accéder aux vidéos en direct ainsi qu'à des données et des mesures. L'agriculteur peut ajuster la vitesse du tracteur et d'autres commandes de performances. Des alertes sont transmises en cas d'anomalie sur la tâche effectuée par le tracteur autonome ou de problème sur le tracteur.



La numérisation de l'agriculture

Cette annonce de la commercialisation d'un tracteur autonome par l'entreprise américaine n'est pas une surprise. John Deere s'est emparé de la start-up Bear Flag Robotics durant l'été dernier. Une acquisition à 250 millions de dollars visant à renforcer ses compétences dans le domaine de l'automatisation des machines agricoles puisque la start-up développe une solution pour automatiser les tracteurs déjà en circulation. John Deere a également testé le VoloDrone de la start-up allemande Volocopter pour faire de l'épandage sur les champs.



Le secteur agricole se numérise progressivement. Que ce soit avec le développement de véhicules autonomes spécifiquement dédiés à ce secteur ou d'applications d'analyse des données permettant d'optimiser la culture. En France, l'entreprise Pellenc qui est spécialisée dans la construction d'équipements et de machines pour l'agriculture s'est rapprochée de la start-up AgreenCulture et de ses robots autonomes. La pépite Naïo Technologies est aussi spécialisée dans la robotique agricole autonome.