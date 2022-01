[CES 2022] Circular présente un anneau connecté dédié au bien-être et à la santé

Après la folie des smartwatches, ce sont les bagues connectées qui pénètrent doucement le marché des wearables. A l'occasion du Consumer Electronics Show (CES) 2022, la start-up francilienne Circular a présenté son anneau connecté dont la commercialisation est prévue le 27 février 2022 en Europe et en Amérique du Nord.



Suivre l'état de santé

Circular permet de collecter puis d'analyser certains signaux corporels pour suivre l'état de santé et de bien-être en temps réel de son porteur. Dans les détails, l'anneau disponible en trois coloris peut calculer le taux d'oxygène dans le sang, la température corporelle, le nombre de pas, la fréquence cardiaque (nombre de respirations par minute) et sa variabilité ainsi que les cycles du sommeil.



Pour récolter ces informations, la bague dispose de plusieurs capteurs : capteurs de pouls optique infrarouge et un accéléromètre 3 axes. Les données sont envoyées par Bluetooth sur une application dédiée, disponible sur iOS et Android. La bague peut également recevoir des notifications émises par des vibrations pour indiquer la réception d'un message, d'un appel ou d'une alerte pour un événement à venir. La bague est vendue avec une coque afin de la protéger en cas d'activité physique et est résistante à l'eau jusqu'à 5 mètres de profondeur.



Disponible en pré-commande à 259 euros

La bague est disponible en pré-commande jusqu'au 27 février 2022 au prix de 259 euros puis passera à 289 euros. La start-up a confié à L'Usine Digitale que 20 000 bagues avaient déjà été vendues aux Etats-Unis, au Canada, en France, en Italie et en Allemagne. Elle vise dans un premier temps le marché grand public puis souhaite s'adresser aux entreprises (assurance, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, établissements médicaux...). La jeune pousse prévoit également de lever des fonds lors de l'été 2022.





Circular doit faire face à des concurrents de taille, en particulier la start-up finlandaise Oura, également à l'origine d'un anneau connecté dans lequel Google a massivement investi. En mai dernier, lors d'une levée de 100 millions de dollars, elle révélait avoir déjà vendu plus de 500 000 bagues depuis son lancement au prix de 314 euros l'unité.



Lors du CES, l'entreprise californienne Movano a aussi présenté son anneau connecté, baptisé Movano Ring. Ce dernier n'a pas encore reçu l'approbation de la Federal and Drug Administration (FDA), l'agence américaine en charge de réguler les denrées alimentaires, les médicaments et les dispositifs médicaux.