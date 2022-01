[CES 2022] Las Vegas lance un jumeau numérique pour décarboner la ville

La ville de Las Vegas, où se tient actuellement le salon de l'électronique CES, a profité de l'événement pour dévoiler la première version de son jumeau numérique. Le projet avait été annoncé en octobre 2021. Il a pour but de contribuer à la baisse des émissions de carbone. Historiquement, la capitale du jeu, bâtie en plein désert, avec ses casinos et ses écrans géants fonctionnant 24/24, n'a pas été un modèle écologique.



7 km² entièrement modélisés

Alimentée depuis 2016 à 100% par des énergies renouvelables (solaire et géothermique), Las Vegas a cependant entamé sa mue vers un développement plus durable. Le projet de jumeau numérique, conçu avec la technologie de Cityzenith et le fournisseur de données IoT multisources Terbine, s'inscrit dans cette transition énergétique. Il couvre pour le moment 7 km² dans le centre ville, et s'appuie sur le réseau 5G et un réseau étendu de capteurs IoT.



Concrètement, Cityzenith a modélisé cette partie de la ville en 3D et utilise les données compilées et contextualisées de Terbine pour mesurer et analyser les émissions en temps réel. Ces informations, associées avec le module de système d'exploitation pour les bâtiments de Cityzenith (la couche logicielle qui rend les immeubles "intelligents" en centralisant toutes les données des bâtiments), pourront être utilisées par les différents opérateurs pour améliorer la mobilité, la qualité de l'air, la gestion de l'eau, la pollution sonore, et bien sûr les émissions de CO2.



Bientôt à Los Angeles

La prochaine étape consistera à embarquer les propriétaires immobiliers, les agences publiques, les chercheurs, les architectes et les gestionnaires de casinos dans le projet, et à modéliser progressivement le reste de la ville.



Cityzenith a d'autres projets de ce type aux Etats-Unis. Elle devrait dévoiler prochainement des jumeaux numériques de Los Angeles et de Phoenix.