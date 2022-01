[CES 2022] Mobileye se rapproche de Zeekr pour commercialiser des véhicules autonomes en Chine

Mobileye, la filiale d'Intel spécialisée dans la conduite, s'est rapprochée de Zeekr. Le partenariat avec la marque de mobilité électrique premium du groupe automobile chinois Geely a été annoncé à l'occasion du CES 2022 de Las Vegas. L'objectif : développer un nouveau véhicule grand public entièrement électrique doté de capacités de conduite autonome de niveau 4 SAE qui soit commercialisé dès 2024 en Chine.



Une première commercialisation en Chine

Le véhicule autonome sera logiquement alimenté par six SoC EyeQ 5 de Mobileye ainsi que l'ensemble des briques technologiques mises au point par la filiale d'Intel dans la conduite autonome. S'il venait effectivement à être lancé courant 2024, il pourrait être le premier véhicule grand public doté de capacités de conduite autonome de niveau 4 SAE. Cela signifie que le système embarqué peut s'occuper dans l'ensemble des aspects de la conduite, sans que le conducteur ne soit attentif à la route, dans certaines conditions. A terme, les partenaires ambitionnent de proposer leur véhicule sur d'autres marchés.



"Zeekr accueille favorablement une collaboration ouverte qui permet l'intégration de l'expertise technologique pour créer une expérience de mobilité autonome plus sophistiquée pour nos clients", explique Andy An, PDG de Zeekr Intelligent Technology. Les partenaires parlent d'équiper le véhicule d'une technologie de Mobileye qui repose sur un nouveau modèle de collaboration ouverte sur la gestion de l'expérience routière, ou Road Experience Management (REM). Le véhicule utilisera également l'architecture de Geely pour les systèmes redondants de freinage, de direction et de puissance grâce à un concept "open EyeQ" qui permet une intégration efficace des technologies logicielles de Zeekr.



Mobileye s'engage également à renforcer ses capacités de R&D liées à la Chine en mettant en place en data center dans le pays et en renforçant ses équipes locales pour soutenir ses activités. Ce partenariat comprend également le développement de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) pour différents modèles Zeekr. Mobileye a aussi profité du CES pour annoncer l'approfondissement de ses partenariats avec Ford et Volkswagen concernant l'utilisation de sa technologie de cartographie pour prendre en charge leurs systèmes d'ADAS respectifs. De son côté, Zeekr avait déjà conclu un autre partenariat autour du véhicule autonome avec Waymo la semaine dernière.