[CES 2023] BMW dote son concept car "i Vision Dee" d'un immense affichage tête haute

BMW mise sur les interactions homme machine. Le constructeur a présenté son dernier concept car à l'occasion du CES de Las Vegas 2023 qui est décrit comme le partenaire idéal dans les mondes réel comme virtuel. La "i Vision Dee" est l'une des stars du salon.

Un immense affichage tête haute

Le nom "Dee", qui vient de Digital Emotional Experience, reflète l'ambition de BMW avec la présentation de ce concept car. Le constructeur promet des expériences numériques au-delà de la commande vocale et des systèmes d'aide à la conduite aujourd'hui déployés. Pour mettre l'accent sur les fonctionnalités numérique, la berline a un design épuré.



"Avec la BMW i Vision Dee, nous montrons ce qui est possible lorsque le hardware et le software fusionnent, affirme Oliver Zipse, président du Conseil d'administration de BMW. Ainsi, nous sommes en mesure d'exploiter tout le potentiel de la digitalisation pour faire de la voiture une coéquipière intelligente."



A bord, l'affichage tête haute prend toute la largeur du pare-brise. Ce système devrait être proposé dans les modèles dès 2025. L'affichage tête haute, couplé au BMW Mixed Reality Slide, est la commande centrale du véhicule : les passagers peuvent décider la proportion de contenu qu'ils souhaitent voir apparaître sur l'affichage tête haute (informations de conduite, système de projection en réalité augmenté, contenu du système de communication comprenant les SMS, les appels ou les réseaux sociaux).



Autre innovation : la berline peut projet une image de l'avatar du conducteur sur la vitre latérale du véhicule, ou utiliser les phares intégrés à la double calandre du véhicule pour réaliser des "expressions faciales". Une façon de communiquer avec l'extérieur qui n'est pas détaillée outre mesure par le constructeur. Les fenêtres du véhicule sont des fenêtres à gradation ce qui permet au passager de voir l'extérieur ou de s'en couper, notamment pour vivre pleinement une expérience de réalité mixte.

Enfin, la carrosserie du véhicule peut changer de couleur. BMW avait déjà dévoilé un véhicule qui pouvait passer du blanc ou noir. Désormais se sont 32 couleurs différentes qui sont proposées grâce à l'application d'un filtre spécifique sur la carrosserie. A charge pour les passagers de sélectionner la couleur souhaitée, selon leur humeur.