[CES 2023] FACIL'iti lance une nouvelle application pour aider les personnes dyslexiques

L’entreprise limougeaude FACIL’iti, spécialisée dans les solutions d’inclusion numérique, a lancé la semaine dernière, à l’occasion du CES 2023 qui se tenait à Las Vegas, une nouvelle application destinée à faciliter le quotidien des personnes dyslexiques. En France, on estime que ces troubles concernent entre 6 et 8% de la population.

Baptisée MYdys, l’application va permettre de scanner n’importe quel texte et l’afficher de la manière la plus lisible et personnalisée pour faciliter sa lisibilité en jouant sur la taille, la police, l’alignement, les couleurs ou encore les caractères les plus couramment confondus — autant de paramètres que l’utilisateur peut configurer au préalable dans son profil et qui devrait permettre de répondre à tous les troubles dyslexiques.

Le contenu pris en photo peut également être lu par l’application et traduit en 21 langues. “Bientôt 171”, précise Frédéric Sudraud, PDG de l’entreprise, à l’Usine Digitale. L’application a par ailleurs été récompensée par un Innovation Award du CES. “Nous sommes très fiers parce que c’est l’aboutissement de pas mal d’années de travail et la reconnaissance de l’efficacité de notre solution”, s’est-il réjoui. MYdys est disponible en version gratuite (30 scans par mois) ou en version payante (600 scans/mois pour 2,99 euros ou 10 000 scans/mois pour 5,99 euros).

De la solution web à l'application

FACIL’iti n’en est pas à son coup d’essai en matière d’accessibilité puisque l’entreprise propose déjà depuis plusieurs années une solution web, permettant d’offrir à toutes les personnes souffrant d’une difficulté visuelle, motrice ou cognitive de bénéficier d’une expérience de navigation personnalisée sur les 550 sites qui y ont recours, comme celui de la marque LVMH, de la marketplace CDiscount ou du réseau de transports bordelais TBM.

Sur ces sites, les utilisateurs peuvent bénéficier d’une interface adaptée à leurs besoins spécifiques — gamme de couleurs prenant en compte leur daltonisme, navigation facilitée pour les personnes atteintes de maladies impactant la précision de leurs mouvements, etc. — grâce à un plug-in qui, une fois configuré, les suivra sur tous les sites ayant adopté FACIL’Iti.

Pour bénéficier cette solution web, les organisations intéressées doivent débourser entre 2 000 et 20 000 euros pour l’implémentation par les équipes de l’entreprise, en fonction du nombre de pages du site en question, puis d’un forfait mensuel qui dépend du volume de connexions. Il faut compter en moyenne 350 euros par mois, précise Frédéric Sudraud.

Mais cet investissement serait tout à fait rentable. “On est sur un enjeu tech, on est sur un enjeu d’impact sociétal, mais on est aussi sur un enjeu économique”, confirme-t-il, précisant que certains de ses clients, notamment les sites d’e-commerce, avaient constaté un “taux de performance hallucinant” depuis l’intégration de cet outil. “Les utilisateurs de FACIL’ITY visitent plus de pages, car elles sont adaptées à eux”, ajoute-t-il.

De la suite dans les idées

Et Frédéric Sudraud ne compte pas s’arrêter là. Après avoir décliné ce service dans une application spécialement conçue pour accompagner les personnes dyslexiques avec MYdys, d’autres applications tournées vers d’autres troubles pourraient voir le jour. “Une fois qu’on a cela dans la poche, on peut imaginer se connecter avec tous les appareils de demain”, explique-t-il. Et de conclure : “Est-ce qu’on est capable d’intégrer ce qu’on a développé dans une voiture ou dans des lunettes connectées ? L’avenir, c’est ça.”