[CES 2023] La start-up Ochy veut mettre l’IA au service des coureurs

Les innovations dans le monde du sport ne sont pas en reste au CES, qui se déroule cette semaine à Las Vegas. Et la start-up rennaise Ochy compte bien mettre sa pierre à l’édifice. “Nous nous voyons dans les 3 à 5 prochaines années comme l’un des principaux acteurs du monde de la sport tech”, ont résumé les deux co-fondateurs, Khaldon Evans et Perrine Chapot, auprès de l’Usine Digitale.

Les deux anciens athlètes de 400 mètres se sont retrouvés il y a quelques années autour d’un même constat : en course à pied, une mauvaise technique peut entraîner de sérieuses conséquences sur la santé mais, et surtout, ce type d’analyse en laboratoire peut prendre du temps et coûte cher.

Ils ont ainsi développé une nouvelle application, disponible dès à présent après plusieurs mois de phase bêta, qui va permettre à n’importe quel coureur, grâce à un savant mélange d’intelligence artificielle et de sciences biomécaniques, de détecter ses points faibles, et ainsi prévenir d’éventuelles blessures. Une tête trop inclinée ou une mauvaise réception sur vos pieds ? L’application signale à l’utilisateur les comportements qu’il devrait corriger.

"Vous devez juste prendre une vidéo de vous en train de courir à l’aide de votre téléphone et l’application vous détaillera ce que vous faites de bien, ou non, et comment vous améliorer", résume Khaldon Evan, soit "une version simplifiée de ce que vous aurait fourni un laboratoire et comprise facilement par tous". Et de préciser : "L’application ne prédit pas les blessures, pour l’instant. On finira par pouvoir le faire, mais l’objectif premier c’est la prévention de blessures".

Cet outil est destiné aux coureurs, aux entraîneurs ou aux professionnels de santé comme les kinésithérapeutes ou les podologues. Mais coureurs ne veut pas nécessairement dire marathoniens, précise Perrine Chapot. "Cela peut-être des joueurs de football qui souhaitent simplement améliorer leur technique", souligne-t-elle.

Le prix de l’abonnement est de 4 euros par mois pour les particuliers et environ 200 euros pour les professionnels, en fonction de leur usage.

Pas n'importe quels partenaires

La technologie proposée par Ochy ne semble pas être passée inaperçue, si on regarde les grands noms auxquels la start-up rennaise s’est associée. Décathlon pourrait déployer cet outil pour aider leurs clients à trouver la bonne paire de chaussures, tandis qu’Adidas envisagerait de l’intégrer sur sa propre plateforme destinée aux coureurs.

Les Jeux olympiques de Paris en 2024 pourraient également donner un coup de projecteur à l’entreprise. Orange, partenaire de l’épreuve du marathon, voudrait faire usage de la technologie d’Ochy sur les athlètes — même si Khaldon Even reconnaît qu’il reste encore du travail de leur côté pour rendre possible la détection de plusieurs personnes en même temps.

Pour relever ces nouveaux défis technologiques et continuer leur croissance, les deux co-fondateurs ont également profité du lancement officiel de l’application au CES pour lancement d’une levée de fonds pour un montant de 850 000 euros. Un tiers de cet argent sera fléché vers le développement technologique, a précisé Khaldon Even. Le reste sera destiné au marketing et à la commercialisation, ainsi qu’à la création d’une image de marque solide.