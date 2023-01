[CES 2023] Luminar, spécialiste des Lidars, se renforce dans la cartographie

Une acquisition dont les synergies sont évidentes. Luminar, spécialisé dans les Lidars, a annoncé à l'occasion du CES de Las Vegas 2023 s'être emparé de Civil Maps. L'acquisition de cette start-up spécialisée dans la cartographie a été réalisée au second trimestre 2022. Les détails financiers ne sont pas précisés.

Une cartographie HD grâce aux données Lidars

Civil Maps est spécialisé dans la cartographie 3D HD à partir de données Lidar. Les cartographies HD sont essentielles pour le fonctionnement des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et les technologies de conduite autonome. Elles permettent aux véhicules d'avoir une compréhension plus précise de leur environnement.

Grâce à la technologie de Civil Maps, Luminar explique avoir mis au point une nouvelle plateforme technologique de cartographie 3D et HD. La start-up est derrière une technologie de création de cartographie HD automatiquement mise à jour avec des données collectées depuis des Lidars. Elle peut exploiter les données issues de divers véhicules. Une aubaine pour Luminar qui produit de tels capteurs.

Un premier client

Avec cette acquisition Luminar entend renforcer sa plateforme logicielle de conduite autonome Sentinel. A l'origine cette plateforme est issue d'un partenariat entre le fabricant de Lidar et Zenseact, une filiale de Volvo spécialisée dans le développement des logiciels pour le véhicule autonome. Sentinel s'appuie le Lidar Iris et le logiciel OnePilot de Zenseact ainsi que des logiciels de perception et d'autres composants. Cette suite logicielle se veut complète pour la conduite autonome. Elle est désormais renforcée avec une solution de cartographie mise à jour en temps réel.

Cette acquisition s'inscrit dans l'accélération de la commercialisation de ses Lidars, notamment avec Volvo et SAIC qui vont les intégrer sur des véhicules de série. Avec une telle technologie de cartographie et de nombreux Lidar sur les routes, Luminar pourrait proposer un vrai service de cartographie mis à jour régulièrement. L'entreprise assure d'ailleurs avoir déjà un premier client qui va exploiter les données fournies par Luminar pour améliorer son moteur d'intelligence artificielle et le logiciel de perception.

Luminar n'est pas la seule entreprise qui cherche à renforcer ses compétences dans ce domaine. Nvidia s'est emparé de DeepMap en juin 2021 et Toyota de HD Carmera. Un tout nouveau projet, piloté par la fondation Linux, vise à partager en open data de nombreux jeux de données cartographiques. AWS, Meta, Microsoft et TomTom ce sont lancés dans ce projet Overture Maps Foundate.