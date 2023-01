[CES 2023] PlayStation, Afeela... Ce qu’il faut retenir des annonces de Sony

Pas de super télévision 4K cette année au moment des annonces de Sony au CES 2023, qui se déroule cette semaine à Las Vegas. La multinationale japonaise a préféré, pour cette édition, se concentrer sur les nouveautés à venir autour de sa dernière console, la PS5, et présenter pour la première fois au grand public le prototype d’une future voiture électrique, baptisée Afeela.

"Projet Leonardo"

Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment, la filiale dédiée aux jeux vidéo du groupe, a notamment dévoilé les contours du “projet Leonardo”, la manette personnalisable et “conçue pour éliminer les barrières au jeu et aider les joueurs handicapés à jouer plus facilement, plus confortablement et plus longtemps sur PS5”, à en croire le billet de blog paru dans la foulée.

“Décembre a été le plus grand mois de vente jamais enregistré”, s’est-il par ailleurs félicité alors que, partout dans le monde, la dernière console de Sony était extrêmement difficile à obtenir en raison de la pénurie de semi-conducteurs — ce qui n’a pas empêché le Japonais d’en vendre 30 millions d’exemplaires au total jusqu’à maintenant. Jim Ryan a par ailleurs précisé que la situation devrait à présent retourner à la normale.

Le PlayStation VR2, le prochain casque de réalité virtuelle de Sony attendu pour février, n’était pas non plus en reste. 30 jeux devraient ainsi être disponibles à son lancement, a indiqué Sony.

"Afeela"

Mais les annonces gaming ont très vite été oubliées au moment où Yasuhide Mizuno, le patron de Sony Honda Mobility, a levé le rideau, littéralement, sur le prototype de la future voiture électrique sur laquelle planchent les deux entreprises depuis quelque temps.

Si très peu de caractéristiques ont été révélées, on sait qu'Afeela sera dotée de 45 capteurs, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule, et que sa calandre sera surmontée d’un écran en forme de bande qui devrait permettre à la voiture de partager des informations avec les autres automobilistes — les usages d’un tel gadget ne sont pas encore clairs.



“L’avenir de la mobilité offrira plus qu’un simple transport", a déclaré le grand patron de Sony, Kenichiro Yoshida. Car “Afeela” devrait aussi se démarquer de ses concurrents par l’expérience qu’elle offre aux usagers, notamment en matière de divertissement avec une “nouvelle expérience en cabine”.



Pour relever le défi, Sony Honda Mobility s’est par ailleurs entouré d’Epic Games, l’éditeur de Fortnite, et de Qualcomm, confirmant à nouveau son offensive dans le monde de l’automobile. L’Afeela sera en précommande à partir du premier semestre de 2025 et les premières livraisons sont attendues au printemps 2026, pour les clients américains, a précisé Kenichiro Yoshiba.