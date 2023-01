[CES 2023] Qualcomm poursuit son offensive dans l'automobile

Qualcomm a clairement annoncé ses ambitions dans l'automobile au CES de 2020. A l'occasion de l'édition 2023, l'Américain dévoile ses nouveautés dans ce secteur et confirme son envie de devenir un acteur incontournable dans les cockpits des voitures.

Un SoC pour l'infodivertissement et la conduite autonome

Avec son Snapdragon Ride Flex, Qualcomm dévoile une famille de SoCs (System on a chip) qui peut prendre en charge à la fois le système d'infodivertissement et les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et de conduite autonome. Ce SoC s'inscrit dans la gamme Snapdragon Digital Chassis qui a déjà séduit des constructeurs comme Stellantis et Renault. D'autres, comme General Motors, BMW et Volkswagen utilisent la plateforme Snapdragon Ride pour faire tourner des fonctionnalités de conduite autonome.

Qualcomm en a d'ailleurs profité pour mettre en avant cette plateforme Snadragon Ride, dont plusieurs générations ont déjà vu le jour. La première génération de cette plateforme est déjà disponible dans des véhicules actuellement commercialisés. La prochaine génération qui sera dotée d'un SoC à 4 nanomètres (4 nm) devrait être embarquée dans des véhicules de production en 2025.

Un îlot de sécurité

La puce Snapdragon Ride Flex peut, en toute sécurité, faire tourner des fonctionnalités pour le cockpit numérique et la conduite autonome. Plusieurs systèmes d'exploitation peuvent tourner simultanément. Les différentes fonctionnalités sont isolées et n'interfèrent pas les unes avec les autres : un îlot de sécurité ASIL-D (Automotive Safety Integrity Level D) est dédié aux ADAS et autres fonctionnalités de conduite autonome. Le SoC Snapdragon Ride Flex est pré-intégré avec la brique Snapdragon Ride Vision qui est conçue pour faire tourner des algorithmes de vision par ordinateur et d'intelligence artificielle.

"Nous facilitons et rentabilisons la transition des constructeurs automobiles et des équipementiers vers une architecture intégrée, ouverte et évolutive à tous les niveaux du véhicule grâce à notre suite pré-intégrée de solutions matérielles, logicielles et de briques ADAS/AD [Ndlr, autonomous driving]", explique Nakul Duggal, vice-président senior et directeur général de la division automobile de Qualcomm Technologies.

Le SoC peut répondre à différents besoins des constructeurs que ce soit pour des véhicules d'entrée de gamme ou premium. Qualcomm entend séduire un nombre croissant de constructeurs avec son nouveau SoC, d'autant plus à l'heure ou ces derniers cherchent à établir des véhicules définis par logiciel. L'Américain souhaite débuter la production de ce nouveau SoC dès 2024.