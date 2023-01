[CES 2023] Top départ pour le challenge "AI for Urban Mobility" de la région Ile-de-France

Après l’industrie ou encore la santé, c’est un nouveau "challenge" auquel sont invités les start-up franciliennes à participer. À l’occasion du CES 2023, la région Île-de-France et la Software République, qui regroupe Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics et Thales, ont lancé jeudi 5 janvier un nouveau défi autour des questions de mobilité.



L’objectif ? “Mettre en commun les questions que se posent les grands groupes et les solutions que peuvent apporter les start-up”, a résumé Valérie Pécresse, à la tête de la région. Elle a par ailleurs rappelé que ce genre d’initiatives pouvait permettre d’accélérer le développement de pépites françaises — à l’image d’Owkin, autrefois jeune pousse de la medtech et devenue aujourd’hui licorne, qui a remporté le premier challenge "AI for Health".

Imaginer la mobilité de demain

Les solutions imaginées, pour cette nouvelle édition dédiée à la mobilité, peuvent aussi bien porter sur l’autopartage, la décarbonation, l’intermodalité ou encore les bornes de recharge électrique. À la clef ? Une subvention de 500 000 euros accordée par la région et une place au sein d’un incubateur chapeauté par la Software République. “La région est intéressée car cela va aider la mobilité en Île-de-France”, a souligné Valérie Pécresse.



Renault a par a ailleurs annoncé qu’il mettra à disposition plusieurs véhicules pour aider les volontaires à mener à bien leurs expérimentations. Les chercheurs, codeurs et entrepreneurs prêts à se pencher sur la question ont jusqu’au 10 février pour se manifester. Un jury composé des membres des six partenaires et de la région Île-de-France retiendra ensuite les solutions les plus innovations, applicables sur le territoire francilien et qui démontreront un “potentiel de réplicabilité”.