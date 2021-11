Ces 30 start-up qui partent au NRF Retail's Big Show 2022 avec Business France

Après avoir été contraints de se tourner vers un format en ligne, les salons se tiennent à nouveau en présentiel. Le NRF Retail’s Big Show, la grand-messe du retail et du marketing occidental, va de nouveau ouvrir ses portes à New York du 16 au 18 janvier 2022. L'occasion pour Business France d'accompagner 30 start-up françaises outre-Atlantique pour y représenter l'Hexagone.



Une cinquantaine de demandes

Cette nouvelle promotion est parrainée par SES-Imagotag, spécialiste des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique, et par Cartes Bancaires CB. Une cinquantaine de start-up ont postulé pour être accompagnées par Business France. Seules 30 ont été retenues pour "le caractère innovant de leurs produits, leur capacité à tirer tous les avantages d’une présence sur la NRF et leur potentiel de réussite commerciale", explique Business France.



Ces jeunes pousses pourront exposer leurs solutions auprès des professionnels du secteur. Business France leur propose un accompagnement personnalisé en amont, pendant et après le salon afin de maximiser leur chance de percer sur le marché américain et augmenter leur visibilité auprès des grands comptes du retail.



Les 30 start-up sélectionnées

Catégorie Efficiency

Belive.ai : solutions de computer vision et d'intelligence artificielle pour améliorer les processus clés de la grande distribution.

plateforme collaborative en mode SaaS spécialisée dans l'aménagement des points de vente, le merchandising et la gestion opérationnelle. Smartway : à l’origine des rayons « Zéro Gâchis », Smartway a créé le premier Food Waste Management System pour optimiser le parcours des produits alimentaires en fin de vie. Reposant sur une intelligence artificielle, les solutions de Smartway guident les équipes en magasin pour détecter les produits approchant de leur date de péremption et décider de la meilleure façon de les revaloriser : étiquetage d’une remise ou don simplifié aux associations caritatives.

Catégorie Marketing

Alcméon : solution SaaS hybride (humain + bot) qui permet aux grandes marques B2C de gérer leurs interactions clients sur les réseaux sociaux et messageries instantanées. La solution permet de fluidifier la relation client, organiser des campagnes marketing, traiter tout type de message et analyser l’ensemble des statistiques.

solution SaaS complète et en marque blanche qui permet aux distributeurs alimentaires et annonceurs de mener des campagnes promotionnelles à grande échelle, ultra-personnalisées et gamifiées. SPLIO + D-AIM : solution SaaS d'Individuation Marketing® permettant de dédier un marketeur virtuel à chaque client.



Catégorie Omnichannel

Alkemics (Salsify) : plateforme de management de l'expérience fournisseur, elle permet aux distributeurs une meilleure gestion de la donnée produits, ainsi que de découvrir, référencer et lancer de nouvelles gammes. De leur côté, les marques fabricantes utilisent Alkemics pour augmenter leur visibilité face aux distributeurs, offrir plus de transparence aux consommateurs finaux et augmenter leurs ventes e-commerce.

Catégorie User Experience