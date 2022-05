Chainalysis lève 170 millions de dollars pour passer la blockchain au crible

Pour qui suit les actualités du secteur des cryptomonnaies et de la blockchain, les besoins du marché en matière de conformité et de lutte contre la fraude sont une évidence. Chainalysis, spécialisée dans l'analyse de données sur la blockchain, est bien placée pour en profiter. La société basée à Singapour vient de réaliser une levée de fonds de 170 millions de dollars en série F auprès de GIC, fonds souverain singapourien. L'information a été révélée par The Information, qui indique que ce tour de table valorise Chainalysis 8,6 milliards de dollars.



Les clients de Chainalysis sont des gouvernements, des bourses de cryptomonnaies, des institutions financières et des entreprises spécialisées dans la cybersécurité, répartis dans plus de 70 pays selon le site de l'entreprise. La société possède des bureaux au Danemark, en Australie, aux Etats-Unis, en Corée du Sud, au Royaume-Uni, à Singapour et au Japon.



entre 10 et 15 milliards de fonds levés au 1er trimestre

Les levées de fonds dans le secteur des cryptomonnaies, des NFT et de la finance décentralisée sont actuellement au plus haut. Au premier trimestre 2022, selon les chiffres de Cointelegraph Research cités par Techcrunch, elles ont totalisé 14,6 milliards de dollars, soit près de la moitié des financements de l'année 2021. Reuters cite de son côté les estimations de Pitchbook, qui chiffre les investissements sur la période à 10 milliards de dollars dans le monde. En comparaison, en 2020, les VC avaient injecté 5,5 milliards de dollars dans le secteur.



La corrélation qui existait auparavant entre le cours du bitcoin et le montant des levées s'est effacée. Le cours de la cryptomonnaie a en effet significativement chuté depuis son pic à près de 60 000 dollars en novembre dernier. A l'heure actuelle, subissant la chute des marchés financiers et la hausse des taux d'intérêt, son cours voisine les 30 000 dollars.