Changer de job à la rentrée ? RSSI, chef de projet IT et juriste RGPD parmi les plus courtisés

Le cabinet de recrutement Robert Half a publié son Top 10 des fonctions les plus recherchées par les entreprises en cette période de rentrée. Parmi ces "jobs en or" figurent les métiers de responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI), de chef de projet IT et de juriste RGPD.

Le RSSI, un profil "indispensable" et grassement rémunéré

Le poste de RSSI se classe en septième position du palmarès. "L’émergence de nouvelles réglementations comme le RGPD, suivie par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, rend son profil indispensable", explique le cabinet. Ces profils d'ingénieurs spécialisés en cybersécurité, qui ont un rôle de coordination, de support et de gouvernance au sein de l'entreprise en mettant en place les politiques de sécurité et de gestion des risques ainsi que les process, peuvent prétendre à un salaire entre 80 000 et 100 000 euros par an.



En huitième position vient le poste de chef de projet IT, qui gère les budgets, les livrables, les plannings, les intervenants d'un projet IT ainsi que son installation chez le client. "Ce poste est particulièrement recherché aujourd’hui dans le cadre de la transformation digitale des entreprises, avec une grosse concentration au sein des sociétés de conseil, mais également au sein des entreprises finales et utilisatrices", expose Robert Half. Côté salaires, ce sont des fonctions qui selon l'expérience se situent dans une tranche entre 40 000 et 70 000 euros annuels.

Des juristes pour assurer le respect du RGPD

La fonction de juriste RGPD s'inscrit à la dixième place du palmarès mais ce n'est pas pour autant que sa rémunération s'en trouve plus basse (entre 45 000 et 70 000 euros). "Le droit numérique évolue, se renforce, et par conséquent les nouvelles règlementations et législations aussi. Les entreprises se doivent d’être en règle sur la partie informations et traitement des données", note le cabinet de recrutement.



Garant de la protection des données dans l'entreprise, ce juriste spécialisé réalise des campagnes de sensibilisation et des guides au sein de l’entreprise, et tient toutes les procédures nécessaires au respect du RGPD (registre des traitements, analyses de conformité, demandes d’exercice de droits d'accès, etc.).



Le reste du palmarès met en valeur, comme le souligne Robert Half, "des métiers essentiels à la bonne marche des entreprises, tous ces rouages qui lui sont nécessaires pour fonctionner efficacement dans une période de remous" : les fonctions financières, comptables et RH. Quant au poste le plus recherché de cette rentrée, il s'agit de celui de responsable administration des ventes.