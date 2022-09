ChapsVision met la main sur Deveryware pour créer un géant du traitement des données de masse

L'éditeur de logiciels ChapsVision, situé à Suresnes dans les Hauts-de-Seine, annonce ce 22 septembre l'acquisition de l'entreprise Deveryware pour un montant non communiqué. La transaction sera finalisée dans les prochaines semaines une fois que les autorités compétentes auront donné leur approbation.



Récupérer des marchés publics

Les activités de Deveryware s'intégreront dans la division cyber de ChapsVision nommée "Flandrin Technologies". Ces dernières viendront renforcer la présence de ChapsVision dans les domaines des technologies d'investigation et la sécurité pour les services étatiques. Elle récupère notamment d'importants contrats auprès des ministères de l'Intérieur et de la Justice. Deveryware met par exemple à disposition de la gendarmerie nationale son logiciel spécialisé dans le traitement des données de téléphonie, Deveryanalytics Telephony Data.



De son côté, ChapsVision est présente dans les secteurs B2B et B2G. Elle a développé une plateforme de traitement massif des données, Argonos, qui est utilisée dans divers secteurs, du retail aux services étatiques. "ChapsVision, à travers sa division cyber Flandrin Technologies assoit sa position d’acteur majeur souverain de la cyber intelligence avec une offre complémentaire unique sur le marché. Cette acquisition s'inscrit dans la lignée de notre plan stratégique 2024, qui prévoit d'amener le groupe à 250 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les deux prochaines années, en combinant croissance organique et acquisitions ciblées", a expliqué Olivier Dellenbach, CEO de ChapsVision.

Une levée de fonds pour financier l'expansion à l'international

Pour accélérer son expansion notamment à l'international, l'entreprise annonce avoir bouclé une levée de fonds de plus de 100 millions d'euros. Le tour de table a été mené par Bpifrance, Tikehau Ace Capital et Tikehau Capital. L'objectif est de devenir un acteur de référence du traitement massif des données. Avec l’acquisition de Deveryware, le groupe comptera plus de 500 employés, plus de 600 clients grands comptes, et prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros en 2022.