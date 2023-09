Chaque mois, plus de 12 millions de documents alimentent "Mon espace santé"

"La dynamique de l'alimentation systématique des profils Mon espace santé des Français est clairement amorcée (...) Un véritable cap a été passé", s'est félicitée l'Agence du numérique en santé (ANS). Elle a annoncé le 7 septembre qu'à l'été 2023, chaque mois, plus de 12 millions de documents avaient alimenté ce carnet de santé numérique, dont plus de 6 millions de comptes-rendus de biologie médicale, plus de 3 millions de documents de sortie d'hospitalisation et plus d'un million de comptes-rendus de radiologie.



En médecine de ville, l'agence a comptabilisé plus de 2 millions de documents alimentés tous les mois. "C'est cinq fois plus que l'année dernière à la même époque", a-t-elle indiqué.

Stocker et partager les données de santé

"Mon espace santé" a été lancé en février 2022. Ce nouveau service public, mis en oeuvre par le ministère chargé de la santé et l'Assurance maladie, permet à chacun de stocker et de partager ses documents et données de santé avec les professionnels qui le suivent. Il regroupe trois fonctionnalités principales : un dossier médical pour stocker les données de manière sécurisée, une messagerie et un catalogue de services référencés par l'Etat. D'autres fonctionnalités devraient être intégrées dans les prochains mois.



Aujourd'hui, d'après l'ANS, "plus de 90% des Français" disposent d'un profil "Mon espace santé". En revanche, seuls 26% des utilisateurs ont complété leur profil médical. A noter qu'en cas d'absence d'activation du compte ou d'opposition de la part d'un usager dans un délai de 6 semaines à compter de la réception du courrier, son profil a été automatique créé.



C'est ainsi que pour le première anniversaire du dispositif, en février 2023, seuls 7,9 millions des 65,7 millions de détenteurs d'un compte Mon espace santé avaient activé leur carnet de santé. Un faible pourcentage causé par une méconnaissance du dispositif par les patients, d'après l'ANS.

Cap vers les 250 millions de documents échangés par an

La réussite de Mon espace santé repose également sur les professionnels de santé qui sont chargés d'alimenter le carnet de chacun de leurs patients (ordonnance, certificat..). Pour favoriser leur adhésion, plus de 450 collaborateurs de l'Assurance maladie ont été mobilisés sur l'ensemble du territoire pour notamment assister les médecins généralistes dans l'utilisation de ce nouveau service. Il reste à voir si cela sera suffisant pour remplir l'objectif initial de "250 millions" de documents échangés par an "d'ici fin 2023".